Новая машина сломалась дважды за три дня: скандал с автодилером в Алматы

Покупка автомобиля обернулась для алматинца чередой проблем. В дилерском центре заявляют, что готовы урегулировать ситуацию. Однако стороны не могут прийти к соглашению, сообщает Zakon.kz.

Так, в начале июня 2026 года житель города Амир Мыныбаев стал владельцем новой машины. К сожалению, радость от покупки оказалась недолгой.

По его словам, по дороге домой сразу же лопнул расширительный бачок системы охлаждения, из-за чего двигатель начал перегреваться. Автомобиль эвакуировали в сервисный центр. После диагностики, рассказывает владелец, дилер заменил неисправную деталь и сообщил, что проблема устранена. Однако спустя два дня во время поездки по трассе Алматы – Семей двигатель, по словам мужчины, вновь начал перегреваться. Машину повторно доставили в сервисный центр на эвакуаторе.

"После прибытия, после диагностики они сделали заключение, что двигатель неисправен, а именно головка цилиндра, и предложили мне замену двигателя. По этой ситуации я отказался по этому предложению. Почему? Потому что машина является новой. Не проехала даже и трех дней. Они подтвердили, что это заводской дефект. Подписав это соглашение, я, получается, лишаюсь права подавать в суд, освещать проблему в СМИ. Они прямо по пунктам указали это и не определены сроки возврата денег", – рассказывает Мыныбаев изданию Almaty.tv.

В настоящее время авто находится в дилерском центре. Тем временем официальный дистрибьютор сообщил, что компании известно о данной ситуации.

"При этом еще в июне клиенту было предложено урегулировать вопрос путем выкупа автомобиля по программе лояльности по полной стоимости. Вместе с тем клиентом были выдвинуты дополнительные условия выкупа, которые компания не может удовлетворить по ряду объективных причин, в том числе законодательного и технического характера. Дилерский центр действует в соответствии с гарантийной политикой производителя и требованиями законодательства Казахстана. Компания не отказывается от исполнения своих обязательств и рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации в конструктивном порядке", – сообщил официальный дистрибьютор.

Если сторонам не удастся достичь компромисса, окончательную правовую оценку ситуации сможет дать только суд, отмечают юристы. Они подчеркивают, что покупатель вправе обратиться с требованием признать недействительным кредитный договор, оформленный на приобретение автомобиля.

"После этого необходимо подать иск по месту нахождения автосалона в районный суд, где он расположен. Истец также вправе потребовать взыскания с автосалона расходов на услуги юриста, компенсации морального вреда и уплаченной государственной пошлины. В итоге расходы автосалона могут оказаться значительно выше. Поэтому, как юрист, я считаю, что этот спор лучше урегулировать мирным путем". Юрист Габит Омирбек

Стоит отметить, что за полгода казахстанцы приобрели свыше 105 тысяч новых автомобилей. Вместе с тем, по данным Министерства торговли и интеграции, с начала года поступило порядка 40 обращений казахстанцев на неисправность приобретенных автомобилей.

Ранее другой житель Алматы делился рабочей схемой "выбивания" компенсации за упавшее на машину дерево.