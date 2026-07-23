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Общество

За документами в ЦОН можно будет не ходить дважды: приятную новость сообщили казахстанцам

сотрудник ЦОНа, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 16:16 Фото: Telegram/gov4c_resmi
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" расширяет сервис доставки готовых документов из центров обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.

Такой приятной новостью сегодня, 23 июля 2026 года, поделились в пресс-службе госкорпорации:

"Государственная корпорация "Правительство для граждан" расширяет перечень государственных услуг, по которым будет доступна доставка готовых документов из ЦОН. В ближайший месяц в него войдут услуги по регистрации недвижимости, регистрации и ликвидации юридических лиц, а также отдельные услуги в сфере образования. Это позволит заявителям получать готовые документы без повторного посещения центров обслуживания населения".

Казахстанцам напомнили, что на сегодняшний день заказать доставку готовых документов можно по 15 государственным услугам. Среди них:

  • выдача архивных справок,
  • регистрация рождения ребенка и расторжения брака,
  • восстановление записей и повторная выдача свидетельств актов гражданского состояния,
  • выдача дубликатов документов об образовании и апостилирование официальных документов.
"Оформить доставку документов можно в момент оформления самой услуги. Сервис является платным. В городах республиканского значения – Астане, Алматы и Шымкенте – стоимость составляет 2 061 тенге, в остальных регионах – 1 036 тенге", – отметили в пресс-службе НАО.

Отмечается, что после готовности документа на номер услугополучателя поступает SMS-сообщение с номера 1414 с уникальным кодом подтверждения.

"В целях безопасности его необходимо сообщить курьеру непосредственно в момент получения документов. Код используется для подтверждения факта передачи готового документа лично заявителю. Дополнительно необходимо предъявить удостоверение личности", – подчеркнули в пресс-службе "Правительства для граждан".

Ранее в госкорпорации казахстанцам рассказали о важной детали при получении водительских прав.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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