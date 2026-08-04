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Общество

Алматинец поделился рабочей схемой "выбивания" компенсации за упавшее на машину дерево

дерево упало на машину в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:41 Фото: Threads/stashkovartem
Житель Алматы сумел отсудить компенсацию за повреждение его машины в результате падения на нее дерева, сообщает Zakon.kz.

В Threads Артем поделился, что на это ушел целый год, и дал советы, что делать другим автовладельцам в подобных случаях.

Итак, что делать, если на вашу машину упало дерево:

  1. Вызвать 102, зафиксировать все на видео, после приезда отснять еще раз все;
  2. Обязательно написать заявление о произошедшем;
  3. Получить справку по месту требования;
  4. Определить, кто отвечает за это дерево. В случае автора было три организации: ECO Almaty, КСК и еще одна организация по вырубке;
  5. Обратиться к независимому эксперту по оценке ущерба, если вдруг нет КАСКО;
  6. Далее собрать все документы, взять информацию из "Казгидромета" о прогнозе погоды в день падения дерева;
  7. Сделать досудебную претензию на организации;
  8. Если отказывают в компенсации, то уже подавать в суд.
"Я немного сам затянул с этим процессом, плюс нехватка знаний, где нужно было самому разбираться, поэтому прошел аж целый год, но у меня получилось!" – поделился Артем.

Он также признался, что новичок в таких делах, поэтому обращался к искусственному интеллекту.

В районном суде он выиграл, в апелляционной инстанции проиграл. Он собирался идти в Верховный суд, но одна из организаций, с которой он судился, все же согласилась возместить ущерб – 250 000 тенге.

Другая казахстанка сумела отсудить у местных властей компенсацию за аварию, в которую попала из-за гололеда на дороге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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