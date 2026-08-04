Алматинец поделился рабочей схемой "выбивания" компенсации за упавшее на машину дерево

Житель Алматы сумел отсудить компенсацию за повреждение его машины в результате падения на нее дерева, сообщает Zakon.kz.

В Threads Артем поделился, что на это ушел целый год, и дал советы, что делать другим автовладельцам в подобных случаях.

Итак, что делать, если на вашу машину упало дерево:

Вызвать 102, зафиксировать все на видео, после приезда отснять еще раз все; Обязательно написать заявление о произошедшем; Получить справку по месту требования; Определить, кто отвечает за это дерево. В случае автора было три организации: ECO Almaty, КСК и еще одна организация по вырубке; Обратиться к независимому эксперту по оценке ущерба, если вдруг нет КАСКО; Далее собрать все документы, взять информацию из "Казгидромета" о прогнозе погоды в день падения дерева; Сделать досудебную претензию на организации; Если отказывают в компенсации, то уже подавать в суд.

"Я немного сам затянул с этим процессом, плюс нехватка знаний, где нужно было самому разбираться, поэтому прошел аж целый год, но у меня получилось!" – поделился Артем.

Он также признался, что новичок в таких делах, поэтому обращался к искусственному интеллекту.

В районном суде он выиграл, в апелляционной инстанции проиграл. Он собирался идти в Верховный суд, но одна из организаций, с которой он судился, все же согласилась возместить ущерб – 250 000 тенге.

Другая казахстанка сумела отсудить у местных властей компенсацию за аварию, в которую попала из-за гололеда на дороге.