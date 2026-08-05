В Астане запустили масштабный республиканский проект "Читающая нация"

Во исполнение указа президента Казахстана о развитии культуры чтения Астана присоединилась к республиканскому проекту "Читающая нация". Соответствующий меморандум подписали акимат столицы и общественный фонд "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация".

По данным официального сайта акимата, документ подписали заместитель акима города Астаны Талгат Рахманберді и председатель общественного фонда Бакытжан Турлыбеков.

Уже этой осенью в столице стартует серия литературных встреч, общественных чтений, книжных проектов, просветительских акций и других мероприятий, которые пройдут в рамках республиканского марафона.

По словам заместителя акима города Талгата Рахманберді, для столицы развитие культуры чтения является одним из важных направлений формирования современного общества.

"Для Астаны развитие культуры чтения – это вклад в человеческий капитал и интеллектуальный потенциал города. Мы стремимся создавать условия, при которых книга становится естественной частью повседневной жизни жителей столицы. Уверен, что проект „Читающая нация" объединит людей разных поколений вокруг знаний, образования и культурных ценностей", – отметил Талгат Рахманберді.

Председатель общественного фонда "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация" Бакытжан Турлыбеков подчеркнул, что символично именно участие столицы в преддверии старта республиканского марафона.

"До начала марафона остается всего месяц, и особенно важно, что к проекту присоединилась столица. Когда читает Астана, она задает пример всей стране. Уверен, что город станет одним из лидеров марафона и вдохновит тысячи людей открыть для себя мир книги", – сказал Бакытжан Турлыбеков.

Республиканский марафон "Читающая нация" стартует в сентябре и охватит регионы Казахстана. Его цель – повышение интереса к чтению, поддержка отечественной литературы и формирование культуры непрерывного самообразования.

Партнерами проекта выступают Союз писателей Казахстана, Фонд развития креативных индустрий, Yandex Qazaqstan и сервис "Яндекс Книги". Совместно они будут реализовывать инициативы, направленные на развитие читательской культуры, поддержку современных литературных проектов и расширение доступа к книгам с использованием цифровых технологий.