Читающая нация: в Алматинской области планируется увеличить число читателей до 100 тысяч человек

В Алматинской области будет реализован проект по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между акиматом области и общественным фондом "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация".

Соглашение реализуется в рамках указа главы государства "О мерах по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации". В рамках меморандума предусматривается проведение совместных мероприятий и инициатив на базе библиотек, учреждений культуры и организаций образования региона. Также планируется реализация проектов, направленных на повышение читательской активности, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Общественный фонд "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация" был создан и начал свою деятельность в июле прошлого года. В 2025 году фонд реализовал первые просветительские проекты в Карагандинской и Костанайской областях, а также в городе Шымкент. В результате около 190 тысяч человек приобщились к культуре чтения и сформировали привычку регулярно читать книги. В текущем году планируется увеличить число участников проекта до 1,5-2 миллионов человек. В Алматинской области проектом планируется охватить свыше 100 тысяч жителей.

Выступая на мероприятии, аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию культуры чтения и библиотечного дела.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

По словам главы региона, сегодня в области функционируют 145 библиотек, услугами которых пользуются более 71 тысячи читателей. Общий книжный фонд насчитывает свыше 2,7 миллиона экземпляров. При библиотеках работают коворкинг-центры, клубы и кружки, создающие благоприятные условия для творческого, интеллектуального и личностного развития молодежи.

"В этом году были модернизированы и введены в эксплуатацию районная библиотека Уйгурского района, сельская библиотека села Жандосов Карасайского района и сельская библиотека села Шелек Енбекшиказахского района. В дальнейшем планируется обновление еще двух библиотек. С 2023 года все районные библиотеки переведены на программу САБ ИРБИС-64+. На сегодняшний день в электронный каталог и электронный библиотечный фонд внесено более 1,9 миллиона библиографических записей. Кроме того, на платформу KazNEB направлены цифровые версии 1 943 книг. В общественных местах области размещено 786 QR-кодов KazNEB, что обеспечивает доступ более чем к 82 тысячам электронных книг". Марат Султангазиев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В ходе встречи председатель указанного общественного фонда Бахытжан Турлыбеков рассказал о целях проекта и проделанной работе.

"Библиотека – это не просто место хранения книг, а духовный центр, где люди получают знания и расширяют свой кругозор. В рамках реализуемого проекта особое внимание уделяется привлечению читателей в библиотеки и формированию культуры чтения. Одной из наших главных задач является увеличение числа посетителей библиотек. В ходе работы мы увидели, что интерес населения к чтению достаточно высок. Изначально мы рассчитывали, что в каждом регионе участие в проекте примут 25-30 тысяч человек. Однако результаты превзошли наши ожидания. В проекте приняли участие около 190 тысяч человек, из которых более 104 тысяч полностью прочитали предложенные 15 книг. Это было подтверждено результатами тестирования. Сегодня мы работаем по семи направлениям. В рамках проекта к чтению привлекаются школьники, студенты колледжей и вузов, педагоги, семьи, государственные служащие и спортсмены. К примеру, школьники разделены на пять возрастных групп, для каждой из которых сформирован список из 15 рекомендованных книг. Аналогичные перечни подготовлены и для русскоязычных классов. В них входят произведения казахстанских авторов, западная и восточная литература. Такой подход способствует развитию критического мышления и расширению кругозора. Только по направлению для школьников утвержден список из 150 книг", – отметил Бахытжан Турлыбеков.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

По итогам мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве, определивший основные направления дальнейшего взаимодействия сторон. В целях эффективной реализации проекта аким Алматинской области Марат Султангазиев поручил управлениям культуры, архивов и документации, внутренней политики, образования и по вопросам молодежной политики обеспечить координацию и сопровождение запланированных мероприятий.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Проект направлен на популяризацию чтения, повышение интереса к книгам среди жителей региона, прежде всего детей и молодежи, укрепление статуса библиотек как центров знаний и культуры, а также развитие культурно-просветительской деятельности и читательского движения в области.

Многие проблемы общества возникают вследствие духовного кризиса. А главным инструментом, ведущим человека к развитию, глубокому осмыслению и совершенствованию, остается книга. Поэтому данная инициатива не ограничивается лишь чтением произведений, а представляет собой важный проект, способный способствовать решению актуальных социальных задач.