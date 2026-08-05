Рауан Кенжеханулы раскрыл, как партия "Әділет" предлагает защитить данные школьников при внедрении ИИ

Партия "Әділет" намерена сделать цифровую безопасность одним из ключевых элементов развития искусственного интеллекта в Казахстане.

Об этом во время вторых национальных теледебатов рассказал кандидат в депутаты Курултая Рауан Кенжеханулы, отвечая на вопрос модератора о защите персональных данных школьников и студентов при внедрении ИИ в систему образования.

По словам Кенжеханулы, вопросы цифровой безопасности уже заложены в предвыборной программе партии "Әділетті болашақ үшін". Один из ее ключевых разделов – "Цифровое государство", который предусматривает развитие искусственного интеллекта, цифровых сервисов и современной инфраструктуры данных при одновременной защите прав граждан.

Кандидат отметил, что цифровизация образования позволит сократить разрыв между городскими и сельскими школами, повысить качество обучения и сделать знания более доступными. Однако вместе с новыми возможностями появляются и новые риски.

"Каждый человек должен уметь управлять своими персональными данными: понимать, какие сведения собираются, как они используются и каким образом их можно защитить", – рассказал Рауан Кенжеханулы.

Он подчеркнул, что партия рассматривает цифровую безопасность как неотъемлемую часть защиты прав человека. В программе предусмотрены развитие инфраструктуры данных, повышение цифровой грамотности населения, защита детей и пожилых людей от цифрового мошенничества, а также реализация проекта "Цифровое общество".

Кроме того, партия предлагает в течение пяти лет обучить работе с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом не менее пяти миллионов казахстанцев. По словам Кенжеханулы, особое внимание будет уделено вопросам безопасного использования цифровых сервисов, чтобы граждане понимали, как защищать свои персональные данные.

По мнению партии, только сочетание современных технологий, цифровой грамотности и надежной защиты информации позволит создать безопасную цифровую образовательную среду и подготовить Казахстан к экономике будущего.