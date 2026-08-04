"Интернет в селах и ИИ для казахстанцев": почему партия "Әділет" называет себя цифровой

Партия "Әділет", участвующая в выборах депутатов Курултая, делает ставку на цифровизацию и искусственный интеллект. В предвыборной программе "Әділетті болашақ үшін" этому посвящен отдельный раздел, а среди кандидатов в депутаты – специалисты в сфере IT и современных технологий.

По словам кандидата в депутаты Курултая Нурбека Мәтжани, именно поэтому партия позиционирует себя как "цифровая".

В интервью YouTube-каналу ADAL ADAM он рассказал, почему партия использует такое определение и какие задачи ставит перед собой в сфере цифровой трансформации Казахстана.

По словам Мәтжани, цифровые решения стали частью работы партии еще на этапе ее создания. Подписи в поддержку регистрации собирались онлайн, процесс вступления был максимально упрощен, а предложения от членов партии продолжают принимать в электронном формате. Следующим этапом, по его словам, станет внедрение в работу партии инструментов искусственного интеллекта.

"То, что "Әділет" называет себя цифровой партией, – это не просто слова. На этапе регистрации партии подписи собирались онлайн. Мы максимально упростили процесс вступления в партию. После регистрации все предложения от наших членов также принимаются онлайн. В будущем мы планируем использовать в работе партии возможности искусственного интеллекта", – сказал Нурбек Мәтжани.

Он отметил, что цифровизация является одним из ключевых направлений предвыборной программы "Әділетті болашақ үшін". Среди основных приоритетов партии – развитие человеческого потенциала, энергетики и инфраструктуры, а также сокращение неравенства между регионами.

По словам кандидата, цифровая трансформация невозможна без развития инфраструктуры и повышения цифровой грамотности населения. Именно поэтому партия ставит перед собой несколько масштабных задач.

"Как партия, мы тоже не можем оставаться в стороне. Поэтому поставили перед собой цель обучить работе с искусственным интеллектом пять миллионов человек. На нашем сайте подробно расписано, как эта цель будет реализована и каких результатов позволит достичь. При этом особое внимание мы уделяем регионам. Хотим довести уровень охвата интернетом в селах до 97%. Здесь основной фокус сделан именно на сельских жителях и регионах", – пояснил он.

Мәтжани напомнил, что вопросам развития искусственного интеллекта и цифровизации особое внимание уделяет глава государства. А создание профильного министерства подтверждает, что цифровые технологии становятся одним из ключевых направлений государственной политики.

Говоря о развитии искусственного интеллекта, кандидат отметил, что сегодня в мире формируются два подхода. Одни страны активно внедряют новые технологии, другие относятся к этому процессу более осторожно.

"Мир разворачивается в сторону искусственного интеллекта. В связи с этим формируется два подхода. Часть общества поддерживает его дальнейшее развитие, а другая — нет. Наша партия придерживается первого подхода. Мы считаем, что необходимо поддерживать интеграцию искусственного интеллекта в рынок труда и адаптироваться к новым условиям", — сказал Мәтжани.

Необходимо подчеркнуть, что программа партии "Әділет" в сфере цифровизации и искусственного интеллекта напрямую отражает фундаментальные положения новой Конституции Республики Казахстан, гарантирующие социальные права граждан, равный доступ к технологиям и развитие потенциала человека.

Ранее цифровые инициативы партии подробно обсуждались и во время первых национальных теледебатов на телеканале Qazaqstan. Тогда кандидат в депутаты Курултая от партии "Әділет" Ренат Бектұров ответил на вопрос, приведет ли внедрение искусственного интеллекта в государственном управлении к сокращению числа чиновников.

По его словам, цифровизация уже изменила систему государственных услуг, сделав их более доступными для граждан, однако это не привело к массовому сокращению госслужащих. Напротив, развитие цифровых технологий способствовало появлению новых направлений работы и специалистов, отвечающих за цифровую трансформацию государственных органов.

Полную версию интервью кандидатов Нурбека Мәтжани и Бекжана Әлімқұл YouTube-каналу ADAL ADAM можно посмотреть на официальном канале проекта.

С полной версией предвыборной программы "Әділетті болашақ үшін" можно ознакомиться здесь.