Эксперты: образовательный блок программы "Әділет" оказался одним из самых сильных на теледебатах

Политологи Данияр Ашимбаев и Эдуард Полетаев проанализировали вторые теледебаты кандидатов в депутаты Курултая, посвященные образованию и науке, и объяснили, почему предложения партии "Әділетті болашақ үшін", представленные Рауаном Кенжеханулы, стали одними из самых содержательных.

По мнению экспертов, представитель партии сумел не просто озвучить отдельные инициативы, а показать целостную систему развития образования, науки и технологий, связав ее с задачами экономики будущего.

До выборов депутатов Курултая остается менее трех недель. Во втором раунде национальных теледебатов, который прошел в прямом эфире Седьмого канала, представители семи политических партий представили свои предложения по развитию системы образования, ответили на вопросы ведущих и оппонентов, а также приняли участие в открытой дискуссии.

Партию "Әділет" представлял член Бюро Политического совета и президент Международного общества "Қазақ тілі" Рауан Кенжеханулы. Во время выступления он сделал акцент на трех ключевых направлениях программы партии: равном доступе к качественному образованию, развитии прикладной науки и цифровой трансформации.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ВМЕСТО ОТДЕЛЬНЫХ ОБЕЩАНИЙ

По мнению Данияра Ашимбаева, главным отличием выступления представителя партии стало то, что он сумел показать внутреннюю логику всей предвыборной программы "Әділетті болашақ үшін".

Эксперт обратил внимание, что программа одновременно решает две задачи. С одной стороны, делает ставку на долгосрочное развитие страны через цифровизацию, поддержку науки, внедрение искусственного интеллекта и подготовку кадров для новой экономики. С другой – предлагает конкретные решения накопившихся проблем системы образования.

Среди них – создание 79 тыс. мест в детских садах, строительство школ на 300 тысяч ученических мест, открытие сети инженерных школ имени Сатпаева, IT-школ, математических школ имени Жаутыкова, гуманитарных школ имени Абая и 200 региональных STEM-классов.

По словам политолога, такой подход соответствует курсу Президента Касым-Жомарта Токаева на развитие искусственного интеллекта и цифровую трансформацию страны.

"Как видим, партия изначально выстроила свою кампанию в рамках и в раскрытие дискурса курса К. Токаева на массовое внедрение ИИ во все сферы управления, экономики и общества", – отметил Ашимбаев.

При этом, подчеркнул эксперт, образовательная часть программы не сводится исключительно к вопросам цифровизации.

"Вместе с тем в программе отражена и классика – академическая честность, равные возможности, тысячи новых мест в дошкольном и школьном образовании. "Әділет" предлагает создать сеть инженерных школ имени Сатпаева, IT-школ, математических школ имени Жаутыкова и гуманитарных школ имени Абая во всех регионах, а также сеть региональных STEM-классов с углубленной математикой. Очень важным направлением является национальная система развития читательской грамотности школьников", — подчеркнул политолог.

По мнению Ашимбаева, именно сочетание технологической модернизации с решением фундаментальных проблем образования делает программу комплексной.

ПОЧЕМУ НА ДЕБАТЫ ВЫШЕЛ ИМЕННО КЕНЖЕХАНУЛЫ

Эдуард Полетаев считает закономерным, что именно Рауан Кенжеханулы представлял партию на дебатах, посвященных вопросам образования.

По словам политолога, Кенжеханулы известен не только как политик, но и как человек, который многие годы занимается образовательными и цифровыми проектами.

"Образование – сфера, в которой все чувствуют себя специалистами, однако именно член политсовета "Әділет" был разработчиком ряда проектов (цифровой экосистемы BilimLand, "Казахская Википедия" и других), сумевших заставить технологии работать на просвещение в Казахстане, доступное для всех. Его опыт особенно актуален в 2026 году, объявленном президентом Годом цифровизации и искусственного интеллекта", – отметил Полетаев.

Эксперт считает, что именно практический опыт позволил представителю партии говорить не общими лозунгами, а объяснять, как предложенные инициативы могут работать на практике.

ДЕБАТЫ ПОКАЗАЛИ РАЗНИЦУ В ПОДГОТОВКЕ

Отдельно Полетаев обратил внимание на общий уровень участников дебатов.

По его мнению, не всем представителям политических партий удалось одинаково уверенно представить свои программы. Часть спикеров ограничивалась общими декларациями, тогда как представитель "Әділет" последовательно объяснял предлагаемые решения, подкрепляя их конкретными цифрами и механизмами реализации.

Политолог также отметил, что партия располагает сильной командой публичных спикеров.

"В целом, по сравнению с другими партиями, "Әділет" обладает большой скамейкой квалифицированных спикеров, поэтому ей легче выдвинуть на дебаты представителей, выглядящих профессионально и уверенно", – считает Полетаев.

По его словам, наличие детально проработанной программы также стало преимуществом представителя партии, поскольку практически на каждый вопрос в документе уже содержатся конкретные ответы.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛА ПАРТИЯ

Во время теледебатов Рауан Кенжеханулы представил три основных направления образовательного блока программы.

Первое – обеспечить равный доступ к качественному образованию независимо от региона проживания ребенка. Для этого партия предлагает в течение пяти лет создать 79 тыс. новых мест в детских садах и 300 тыс. ученических мест в школах.

Второе направление – развитие прикладной науки. Предлагается открыть 20 центров трансфера технологий при отечественных вузах, чтобы результаты научных исследований быстрее внедрялись в производство.

Третьим приоритетом стала подготовка страны к экономике будущего. Программа предусматривает обучение работе с искусственным интеллектом не менее пяти миллионов казахстанцев – от школьников и студентов до работающих взрослых, внедрение основ ИИ в школьную программу, развитие AI-Sana в вузах и запуск программ переобучения взрослых под профессии будущего.

ВЫВОД ЭКСПЕРТОВ

Анализируя второй раунд теледебатов, политологи пришли к выводу, что именно образовательный блок программы "Әділетті болашақ үшін" оказался одним из наиболее целостных и проработанных.

По их оценке, сильной стороной выступления представителя партии стало не количество обещаний, а способность показать взаимосвязь между развитием образования, науки, искусственного интеллекта и будущим экономики страны. Именно эта системность, подкрепленная конкретными инициативами и цифрами, позволила экспертам выделить образовательную программу "Әділет" среди представленных на дебатах.