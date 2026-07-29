Ставка на людей: с какой программой "Әділет" вышла на национальные теледебаты

29 июля на телеканале Qazaqstan стартовали национальные теледебаты перед выборами депутатов Курултая. В прямом эфире свои предвыборные программы представляют кандидаты от семи зарегистрированных политических партий, сообщает Zakon.kz.

Партию "Әділет" на дебатах представляет кандидат в депутаты Курултая Ренат Бектуров.

Его оппонентами стали Тазабек Самбетбай (ОСДП), Нургуль Кадырбаева ("Байтақ"), Сункар Ислам (Народная партия Казахстана), Серик Егизбаев ("Ауыл"), Олжас Нуралдинов ("Ак жол") и Екатерина Смолякова (Respublica).

Главной темой теледебатов стало "Будущее Казахстана – человеческий капитал".

Открывая выступление, Бектуров сказал, что главным ресурсом страны являются люди, поэтому государственная политика должна быть сосредоточена на развитии образования, здравоохранения и укреплении общенациональных ценностей.

"Только образованная нация способна построить конкурентоспособное государство. Каждый тенге, вложенный в образование, – это инвестиция в будущее страны. Не менее важен вопрос здоровья: сильное государство невозможно без здоровой нации, поэтому защита жизни и здоровья человека должна оставаться одной из важнейших задач государства. Третья основа – общенациональные ценности. Устойчиво развиваться может только то общество, где важное место занимают трудолюбие, ответственность, справедливость и патриотизм", – сказал он.

По словам Бектурова, предвыборная программа партии "Әділетті болашақ үшін" содержит конкретные решения, направленные на развитие человеческого капитала и создание условий, при которых каждый гражданин сможет реализовать свой потенциал.

Ранее партия "Әділет" представила предвыборную программу "Әділетті болашақ үшін", в основу которой легли принципы новой Конституции. Документ включает семь стратегических целей и десять ключевых направлений государственной политики до 2031 года.