#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
474.63
544.5
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
474.63
544.5
5.92
Общество

Институциональный прагматизм и опора на курс главы государства: эксперты оценили программу партии "Әділет"

Программа партии &quot;Әділет&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 11:07 Фото: пресс-служба партии "Әділет"
Старт агитационной кампании перед выборами депутатов Курултая сфокусировал внимание аналитического сообщества на программных документах участников гонки. В центре экспертных дискуссий первой недели оказалась предвыборная платформа партии "Әділет" – "Әділетті болашақ үшін".

Ведущие политологи, экономисты и профильные аналитики детально препарировали партийный документ, сформировав комплексную оценку смыслового багажа, с которым новая политическая сила пошла к избирателям. В результате эксперты сошлись во мнении, что "Әділет" вошел в электоральный цикл в статусе главного участника кампании.

Политолог Газиз Абишев прямо назвал партию фаворитом сезона, сделав акцент на ее ресурсах и кадрах. При этом эксперт подчеркнул, что партийный список объединил опыт государственных управленцев, правоведов и практиков реального сектора – металлургии, энергетики и АПК.

На содержательность программы, амбициозность и реализацию ее пунктов в соответствии со стратегией главы государства обратил внимание политолог Данияр Ашимбаев.

"Для победы любой партии нужно иметь на старте три основных компонента – ресурсную базу, хороший кандидатский список и сильную программу", – сказал он, добавив, что партия развивает основные направления политики президента К.-Ж. Токаева, которые были дополнены попыткой дать ответы на социальные запросы населения страны.

Главным содержательным маркером платформы аналитики назвали демонстративный отход от патерналистских обещаний в пользу институционального прагматизма, укрепления правопорядка и достижения измеримых показателей.

Политолог Адиль Каукенов акцентировал внимание на смещении фокуса с громких персоналий на устойчивые механизмы:

"Первое, что бросилось в глаза, – это ставка на ценности и институты. Авторы постоянно возвращались к мысли, что проблема Казахстана заключалась не в отсутствии ресурсов, а в качестве государственных институтов и политической культуры. Адилетовцы отбросили сугубо лозунговые обещания как пережиток прошлого. Вместо этого они предложили конкретные целевые индикаторы... Это выглядело как честный разговор с избирателями и одновременно готовность брать на себя ответственность".

Развивая тему ответственности, политолог Ислам Кураев заметил, что партия подкрепила ключевые задачи конкретными метриками – KPI:

"Семь флагманских целей и 10 программных направлений задают конкретные критерии: 1 млн рабочих мест, обеспеченность жильем до 30 кв. м, рост продолжительности жизни до 77 лет – везде заявленные меры сопровождаются цифрами. Тем самым "Әділет" сознательно повысил меру собственной политической ответственности... В основе программы лежит развитие устойчивых институтов, а не зависимость системы от отдельных руководителей".

В свою очередь политолог Казбек Майгельдинов выделил в предложенном курсе заявку на установление предельной институциональной прозрачности:

"Партия настаивает на том, что качество управления не должно зависеть от того, кто сидит в конкретном кресле. Это является прямым развитием идеи устойчивого, деперсонифицированного государства... Особо отмечается намерение партии публично отчитываться по каждому пункту программы через цифровую панель. Для партийной культуры это задает новый стандарт прозрачности".

В экономическом блоке эксперты отметили смену приоритетов – от сырьевой модели к качественному институциональному росту и глубокой переработке.

Экономист Qazaq Expert Club Саида Тлеуленова указывала на то, что программа "Әділет" вписана в контекст современных глобальных трендов:

"Экономический блок программы отражает мировой тренд на переход от количественного роста экономики к качественному развитию институтов. В центре внимания находятся защита частной собственности, развитие добросовестной конкуренции, борьба с монополизацией и поддержка предпринимательства. Особое значение имеет курс на снижение зависимости экономики от сырьевого сектора".

Прикладной характер реформ в промышленном секторе детально препарировал отраслевой аналитик Нурлан Жумагулов, назвавший тезисы партии готовым планом для исполнительной власти:

"Главный тезис заключается в необходимости перехода от экспорта сырья к его глубокой переработке. Мощности трех действующих НПЗ предполагается увеличить с 18 млн до 30 млн тонн в год к 2030 году. Энергетический раздел программы больше напоминает перечень конкретных задач для правительства, чем набор общих лозунгов. В нем обозначены конкретные мощности, сроки и отраслевые пропорции".

Резюмируя оценки, социолог Жаксыбек Жиеналиев и политолог Эдуард Полетаев добавили, что платформа "Әділет" сфокусирована не на расширении патерналистской помощи, а на реализации стратегического курса по формированию фундамента для предпринимательства, индустриализации и человеческого капитала.

По общей оценке экспертного сообщества, партия задала высокий стандарт содержательной дискуссии для всей предвыборной кампании.

Пресс-служба партии "Әділет".

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет".

Заказчик: Минжасаров Н.Т.

Программа партии "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 11:07

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
партия Әділет, выборы партии, программы
13:55, 24 июля 2026
Эксперты назвали сильные стороны предвыборной программы партии "Әділет"
Партия &quot;Әділет&quot;
12:48, 28 июля 2026
Почему политологи называют программу партии "Әділет" одной из самых структурированных на выборах
Фото: партия &quot;Әділет&quot;
18:41, 23 июля 2026
Что предлагает партия "Әділет" в своей предвыборной программе: разбор основных инициатив
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
11:12, Сегодня
"Чимаев никак не закроет свой рот": Стрикленд жёсткое ответил Хамзату о реванше
ФИФА выступила с заявлением после угроз бойкота со стороны УЕФА
10:51, Сегодня
ФИФА выступила с заявлением после угроз бойкота со стороны УЕФА
Халук Коркмаз
10:31, Сегодня
Двукратный серебряный призёр ЧРК по волейболу "Берел" представил нового главного тренера
World Boxing
10:17, Сегодня
Министр спорта России отреагировал на допуск российских боксёров от World Boxing Головкина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: