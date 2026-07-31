Институциональный прагматизм и опора на курс главы государства: эксперты оценили программу партии "Әділет"

Старт агитационной кампании перед выборами депутатов Курултая сфокусировал внимание аналитического сообщества на программных документах участников гонки. В центре экспертных дискуссий первой недели оказалась предвыборная платформа партии "Әділет" – "Әділетті болашақ үшін".

Ведущие политологи, экономисты и профильные аналитики детально препарировали партийный документ, сформировав комплексную оценку смыслового багажа, с которым новая политическая сила пошла к избирателям. В результате эксперты сошлись во мнении, что "Әділет" вошел в электоральный цикл в статусе главного участника кампании.

Политолог Газиз Абишев прямо назвал партию фаворитом сезона, сделав акцент на ее ресурсах и кадрах. При этом эксперт подчеркнул, что партийный список объединил опыт государственных управленцев, правоведов и практиков реального сектора – металлургии, энергетики и АПК.

На содержательность программы, амбициозность и реализацию ее пунктов в соответствии со стратегией главы государства обратил внимание политолог Данияр Ашимбаев.

"Для победы любой партии нужно иметь на старте три основных компонента – ресурсную базу, хороший кандидатский список и сильную программу", – сказал он, добавив, что партия развивает основные направления политики президента К.-Ж. Токаева, которые были дополнены попыткой дать ответы на социальные запросы населения страны.

Главным содержательным маркером платформы аналитики назвали демонстративный отход от патерналистских обещаний в пользу институционального прагматизма, укрепления правопорядка и достижения измеримых показателей.

Политолог Адиль Каукенов акцентировал внимание на смещении фокуса с громких персоналий на устойчивые механизмы:

"Первое, что бросилось в глаза, – это ставка на ценности и институты. Авторы постоянно возвращались к мысли, что проблема Казахстана заключалась не в отсутствии ресурсов, а в качестве государственных институтов и политической культуры. Адилетовцы отбросили сугубо лозунговые обещания как пережиток прошлого. Вместо этого они предложили конкретные целевые индикаторы... Это выглядело как честный разговор с избирателями и одновременно готовность брать на себя ответственность".

Развивая тему ответственности, политолог Ислам Кураев заметил, что партия подкрепила ключевые задачи конкретными метриками – KPI:

"Семь флагманских целей и 10 программных направлений задают конкретные критерии: 1 млн рабочих мест, обеспеченность жильем до 30 кв. м, рост продолжительности жизни до 77 лет – везде заявленные меры сопровождаются цифрами. Тем самым "Әділет" сознательно повысил меру собственной политической ответственности... В основе программы лежит развитие устойчивых институтов, а не зависимость системы от отдельных руководителей".

В свою очередь политолог Казбек Майгельдинов выделил в предложенном курсе заявку на установление предельной институциональной прозрачности:

"Партия настаивает на том, что качество управления не должно зависеть от того, кто сидит в конкретном кресле. Это является прямым развитием идеи устойчивого, деперсонифицированного государства... Особо отмечается намерение партии публично отчитываться по каждому пункту программы через цифровую панель. Для партийной культуры это задает новый стандарт прозрачности".

В экономическом блоке эксперты отметили смену приоритетов – от сырьевой модели к качественному институциональному росту и глубокой переработке.

Экономист Qazaq Expert Club Саида Тлеуленова указывала на то, что программа "Әділет" вписана в контекст современных глобальных трендов:

"Экономический блок программы отражает мировой тренд на переход от количественного роста экономики к качественному развитию институтов. В центре внимания находятся защита частной собственности, развитие добросовестной конкуренции, борьба с монополизацией и поддержка предпринимательства. Особое значение имеет курс на снижение зависимости экономики от сырьевого сектора".

Прикладной характер реформ в промышленном секторе детально препарировал отраслевой аналитик Нурлан Жумагулов, назвавший тезисы партии готовым планом для исполнительной власти:

"Главный тезис заключается в необходимости перехода от экспорта сырья к его глубокой переработке. Мощности трех действующих НПЗ предполагается увеличить с 18 млн до 30 млн тонн в год к 2030 году. Энергетический раздел программы больше напоминает перечень конкретных задач для правительства, чем набор общих лозунгов. В нем обозначены конкретные мощности, сроки и отраслевые пропорции".

Резюмируя оценки, социолог Жаксыбек Жиеналиев и политолог Эдуард Полетаев добавили, что платформа "Әділет" сфокусирована не на расширении патерналистской помощи, а на реализации стратегического курса по формированию фундамента для предпринимательства, индустриализации и человеческого капитала.

По общей оценке экспертного сообщества, партия задала высокий стандарт содержательной дискуссии для всей предвыборной кампании.

Пресс-служба партии "Әділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т.