Массовое выдворение из Алматы граждан Индии попало на видео в аэропорту

Из Алматы за пределы Казахстана депортировали 35 граждан Индии. Что они сделали, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что все они превысили разрешенный срок пребывания в стране и продолжали находиться на территории Казахстана незаконно.

"В ходе целенаправленных мероприятий сотрудники миграционной службы Департамента полиции Алматы установили местонахождение иностранцев и задержали их. По решению суда все нарушители были выдворены за пределы Республики Казахстан, а процедуру их убытия сотрудники полиции сопровождали до прохождения пограничного и паспортного контроля в аэропорту", – сообщили в ДП.

Также к административной ответственности привлекли и принимающие стороны, которые не приняли своевременных мер для выезда иностранцев после окончания установленного срока их пребывания.

В июне 2026 года из Алматы выдворили сразу 225 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.