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Общество

Из Алматы массово депортировали иностранцев – названа причина

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:31 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
За пять дней в Алматы наказали более тысячи нарушителей по одному направлению – миграция, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 15 июня 2026 года подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Нелегал-2026".

За пять дней ОПМ к административной ответственности привлекли 1 176 нарушителей. По решению суда за пределы Казахстана выдворили 225 иностранных граждан.

Подробности о нарушителях:

  • за нарушение правил пребывания привлечены 830 иностранцев;
  • 273 принимающих лица понесли ответственность за непринятие мер по обеспечению законности пребывания приглашенных ими граждан;
  • выявлено 73 работодателя, нарушивших правила привлечения иностранной рабочей силы;
  • также установлены и задержаны три иностранца, находившиеся в межгосударственном розыске.

По указанным фактам возбуждено три уголовных дела по организации каналов нелегального въезда и пребывания.

"Кроме того, в принудительном порядке в страны гражданства возвращаются 57 иностранцев, ранее выдворенных по решению суда", – добавили в ДП.

8 июня 2026 года в полиции рассказали о задержании на въезде в Алматы 45-летнего мужчины с разными видами оружия в машине.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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