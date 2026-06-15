Из Алматы массово депортировали иностранцев – названа причина

За пять дней в Алматы наказали более тысячи нарушителей по одному направлению – миграция, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 15 июня 2026 года подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Нелегал-2026".

За пять дней ОПМ к административной ответственности привлекли 1 176 нарушителей. По решению суда за пределы Казахстана выдворили 225 иностранных граждан.

Подробности о нарушителях:

за нарушение правил пребывания привлечены 830 иностранцев;

273 принимающих лица понесли ответственность за непринятие мер по обеспечению законности пребывания приглашенных ими граждан;

выявлено 73 работодателя, нарушивших правила привлечения иностранной рабочей силы;

также установлены и задержаны три иностранца, находившиеся в межгосударственном розыске.

По указанным фактам возбуждено три уголовных дела по организации каналов нелегального въезда и пребывания.

"Кроме того, в принудительном порядке в страны гражданства возвращаются 57 иностранцев, ранее выдворенных по решению суда", – добавили в ДП.

8 июня 2026 года в полиции рассказали о задержании на въезде в Алматы 45-летнего мужчины с разными видами оружия в машине.