Из Алматы массово депортировали иностранцев – названа причина
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
За пять дней в Алматы наказали более тысячи нарушителей по одному направлению – миграция, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 15 июня 2026 года подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Нелегал-2026".
За пять дней ОПМ к административной ответственности привлекли 1 176 нарушителей. По решению суда за пределы Казахстана выдворили 225 иностранных граждан.
Подробности о нарушителях:
- за нарушение правил пребывания привлечены 830 иностранцев;
- 273 принимающих лица понесли ответственность за непринятие мер по обеспечению законности пребывания приглашенных ими граждан;
- выявлено 73 работодателя, нарушивших правила привлечения иностранной рабочей силы;
- также установлены и задержаны три иностранца, находившиеся в межгосударственном розыске.
По указанным фактам возбуждено три уголовных дела по организации каналов нелегального въезда и пребывания.
"Кроме того, в принудительном порядке в страны гражданства возвращаются 57 иностранцев, ранее выдворенных по решению суда", – добавили в ДП.
8 июня 2026 года в полиции рассказали о задержании на въезде в Алматы 45-летнего мужчины с разными видами оружия в машине.
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