События

Добровольную пожарную часть открыли в одной из сел области Улытау

пожарная часть, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 13:16 Фото: МЧС РК
15 декабря 2025 года в селе Атасу области Улытау открылся новый пункт добровольных противопожарных формирований, сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия приняли участие и.о. заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС Руслан Кайракбаев и аким Жанааркинского района Канат Кожыкаев.

Здание пункта построено при поддержке местных исполнительных органов. Новый объект оснащен всем необходимым для круглосуточного несения службы. В нем предусмотрены бокс для пожарной техники, комната отдыха, кухня и бытовые помещения. Для оперативной работы подразделения выделена пожарная автоцистерна, а также имеются снегоход, квадроцикл и инженерная техника.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Новый пункт обеспечит противопожарное прикрытие двух населенных пунктов в радиусе до 10 километров, где проживает свыше тысячи человек. Благодаря его вводу в эксплуатацию время реагирования на вызовы существенно сократится, что позволит эффективнее предотвращать и ликвидировать пожары.

Фото: МЧС РК

"Открытие пункта пожаротушения в селе Атасу является частью системной работы по укреплению противопожарной инфраструктуры в сельской местности в рамках программы "Ауыл құтқарушылары", – пишет МЧС.

14 декабря спасатели вывели девять человек из задымленного дома в Жезказгане.

Айсулу Омарова
Последние
Популярные
