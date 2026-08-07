Эмрах Кая: Новая парламентская модель создаст условия для повышения эффективности госуправления
По его мнению, новая парламентская модель позволит повысить эффективность государственного управления, укрепить государственные институты, расширить участие граждан в политической жизни и усилить политическую конкуренцию.
Эксперт отметил, что выборы депутатов первого созыва Курултая, которые состоятся 23 августа, являются продолжением последовательных политических и экономических реформ, реализуемых в стране в последние годы.
"Формирование нового законодательного органа, несомненно, приведет к ряду изменений во внутренней и внешней политике Казахстана, а также в общественной жизни страны. Одним из ключевых факторов этого процесса являются последовательно реализуемые политические и экономические реформы", – заявил Эмрах Кая.
Специалист считает, что переход к однопалатной парламентской системе должен положительно сказаться на работе органов государственной власти. Такая модель позволит повысить эффективность принятия решений, укрепить институциональные основы государственного управления и обеспечить более стабильную работу законодательной власти.
"Эти реформы заложили основу для трансформации политической системы и открыли путь к формированию современной модели управления. Ожидается, что новая система принесет ряд положительных результатов. Прежде всего повысится эффективность структур государственного управления и укрепятся их институциональные основы. Однопалатная парламентская система будет способствовать усилению стабильности и сбалансированности государственной власти", – подчеркнул он.
Отдельное внимание Эмрах Кая уделил расширению общественного представительства. Он отметил, что новая модель открывает дополнительные возможности для более активного участия граждан в политических процессах через избранных представителей, а также создает условия для дальнейшего развития институтов гражданского общества.
Кроме того, эксперт ожидает усиления политической конкуренции и совершенствования механизмов общественного диалога. По его оценке, это позволит повысить качество обсуждения законодательных инициатив и эффективность принимаемых решений.
"Новая система будет способствовать формированию демократической культуры и ускорению политического развития. Этот процесс будет сопровождаться усилением политической конкуренции и формированием политической среды, основанной на стабильности и взаимопонимании", – отметил Эмрах Кая.
По мнению специалиста, расширение участия граждан в политической жизни неизбежно приведет и к росту их ответственности за принимаемые решения. Он считает, что активность избирателей и осознанный выбор представителей будут способствовать повышению уровня политической культуры и укреплению демократических институтов.
В заключение эксперт подчеркнул, что сочетание институциональных реформ, расширения общественного представительства, развития политической конкуренции и повышения гражданской ответственности создает основу для дальнейшего совершенствования политической системы Казахстана. По его словам, предстоящие выборы станут практическим этапом реализации новой парламентской модели, а избранному составу Курултая предстоит воплощать ее принципы в законодательной деятельности.