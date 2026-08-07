Эмрах Кая: Новая парламентская модель создаст условия для повышения эффективности госуправления

Турецкий специалист по международным отношениям, преподаватель факультета международных отношений Университета Османие Коркут Ата Эмрах Кая считает, что формирование нового однопалатного Курултая станет важным этапом дальнейшего развития политической системы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, новая парламентская модель позволит повысить эффективность государственного управления, укрепить государственные институты, расширить участие граждан в политической жизни и усилить политическую конкуренцию.

Эксперт отметил, что выборы депутатов первого созыва Курултая, которые состоятся 23 августа, являются продолжением последовательных политических и экономических реформ, реализуемых в стране в последние годы.

"Формирование нового законодательного органа, несомненно, приведет к ряду изменений во внутренней и внешней политике Казахстана, а также в общественной жизни страны. Одним из ключевых факторов этого процесса являются последовательно реализуемые политические и экономические реформы", – заявил Эмрах Кая.

Специалист считает, что переход к однопалатной парламентской системе должен положительно сказаться на работе органов государственной власти. Такая модель позволит повысить эффективность принятия решений, укрепить институциональные основы государственного управления и обеспечить более стабильную работу законодательной власти.

"Эти реформы заложили основу для трансформации политической системы и открыли путь к формированию современной модели управления. Ожидается, что новая система принесет ряд положительных результатов. Прежде всего повысится эффективность структур государственного управления и укрепятся их институциональные основы. Однопалатная парламентская система будет способствовать усилению стабильности и сбалансированности государственной власти", – подчеркнул он.

Отдельное внимание Эмрах Кая уделил расширению общественного представительства. Он отметил, что новая модель открывает дополнительные возможности для более активного участия граждан в политических процессах через избранных представителей, а также создает условия для дальнейшего развития институтов гражданского общества.

Кроме того, эксперт ожидает усиления политической конкуренции и совершенствования механизмов общественного диалога. По его оценке, это позволит повысить качество обсуждения законодательных инициатив и эффективность принимаемых решений.

"Новая система будет способствовать формированию демократической культуры и ускорению политического развития. Этот процесс будет сопровождаться усилением политической конкуренции и формированием политической среды, основанной на стабильности и взаимопонимании", – отметил Эмрах Кая.

По мнению специалиста, расширение участия граждан в политической жизни неизбежно приведет и к росту их ответственности за принимаемые решения. Он считает, что активность избирателей и осознанный выбор представителей будут способствовать повышению уровня политической культуры и укреплению демократических институтов.

В заключение эксперт подчеркнул, что сочетание институциональных реформ, расширения общественного представительства, развития политической конкуренции и повышения гражданской ответственности создает основу для дальнейшего совершенствования политической системы Казахстана. По его словам, предстоящие выборы станут практическим этапом реализации новой парламентской модели, а избранному составу Курултая предстоит воплощать ее принципы в законодательной деятельности.