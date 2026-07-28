Выборы в Курултай станут важной вехой политической модернизации Казахстана – эксперт

Переход Казахстана к однопалатному Курултаю и проведение выборов 23 августа привлекли внимание международного экспертного сообщества. Азербайджанский историк Ризван Гусейнов считает, что предстоящая кампания может стать важной вехой политической модернизации страны, сообщает Zakon.kz.

Переход к однопалатному парламенту, возвращение исторического названия "Курултай" и введение пропорциональной избирательной системы придают предстоящим выборам особое значение. По мнению азербайджанского эксперта, новый этап развития представительной власти в Казахстане может представлять интерес и для других государств тюркского пространства.

Назначенные на 23 августа 2026 года выборы депутатов Курултая Республики Казахстан привлекают внимание международного экспертного сообщества. Интерес к предстоящей электоральной кампании связан не только с формированием нового состава парламента, но и с изменением самой модели законодательной власти.

Старший научный сотрудник Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов отметил, что переход от двухпалатного парламента к однопалатному Курултаю открывает новый этап политической модернизации Казахстана. По его оценке, значение предстоящих выборов выходит за рамки одной электоральной кампании и связано с дальнейшим укреплением государственных институтов, совершенствованием механизмов представительства и развитием взаимодействия между обществом и государством.

"Назначенные на 23 августа выборы депутатов Курултая являются одним из важнейших событий в новейшей истории казахстанской государственности. Переход от двухпалатной к однопалатной модели парламента знаменует новый этап политической модернизации, направленный на укрепление государственных институтов и развитие более тесного взаимодействия между государством, обществом и политическими силами", – отметил Ризван Гусейнов.

Однопалатная модель предполагает новую организацию законодательного процесса и повышает роль Курултая как основного представительного органа страны. В этих условиях особое значение приобретут открытая политическая конкуренция, содержательность предвыборных программ и способность политических сил отражать интересы различных групп общества.

Фото: Facebook/Ризван Гусейнов

Отдельное внимание Ризван Гусейнов уделил историческому названию парламента. Понятие "Курултай" занимает особое место в политической культуре тюркских народов. На протяжении веков оно было связано с коллективным обсуждением вопросов государственного значения и принятием решений, определявших дальнейшее развитие общества.

По мнению эксперта, обращение к этому понятию не ограничивается символическим значением. Оно подчеркивает связь современных государственных институтов с историческими традициями политического диалога и представительства.

"Особое значение имеет возвращение в политическую жизнь исторического понятия "Курултай". Для тюркских народов это символ традиции принятия важнейших государственных решений. Подобный исторический опыт существует и в Азербайджане. Введение пропорциональной избирательной системы также расширяет возможности политических партий представлять свои программы и обеспечивает более широкое представительство интересов общества", – подчеркнул эксперт.

Эксперт отметил, что пропорциональная избирательная система становится одним из ключевых элементов новой парламентской модели. Она усиливает значение политических программ, ответственности партий перед избирателями и содержательной дискуссии по вопросам развития страны. Избиратели получают возможность оценивать не только отдельных кандидатов, но и комплексные подходы политических сил к решению общественных и государственных задач.

В свою очередь, для партий такая система означает необходимость предлагать понятные инициативы, вести последовательную работу с гражданами и формировать команды, способные представлять разные социальные группы. Таким образом, выборы становятся механизмом не только формирования депутатского корпуса, но и определения общественного запроса на дальнейшую работу Курултая.

Ризван Гусейнов также подчеркнул региональное значение происходящих в Казахстане преобразований. По его мнению, практический опыт республики может быть интересен другим странам, прежде всего государствам тюркского пространства, которые имеют общие историко-культурные традиции и заинтересованы в дальнейшем развитии государственных институтов.

"Я думаю, что это будет действительно серьезной вехой в новейшей истории Казахстана, и опыт Казахстана в этих вопросах, наверное, будет полезен не только для соседних стран, но и для тюркского пространства в целом. Азербайджан всегда с большим вниманием отслеживает все события, в том числе в политической жизни Казахстана, и приветствует инициативы братского казахстанского народа и государства, направленные на укрепление стабильности и процветание не только Казахстана, но и всего региона", – заключил Ризван Гусейнов.

Оценка азербайджанского эксперта показывает, что предстоящие выборы рассматриваются за пределами Казахстана как значимое институциональное событие. Переход к однопалатному Курултаю, новая избирательная система и обращение к общей исторической традиции формируют особый контекст кампании.

Главным результатом выборов станет формирование представительного органа, которому предстоит работать в условиях обновленной политической системы. От качества партийных программ, уровня общественного участия и ответственности избранных депутатов будет зависеть то, насколько эффективно Курултай сможет выполнять свои законодательные и представительские функции. Именно поэтому выборы 23 августа 2026 года могут стать важной вехой не только в политической истории Казахстана, но и в развитии институционального взаимодействия в тюркском регионе.