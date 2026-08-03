"Это только начало": Токаев обозначил цифровое будущее Казахстана

3 августа 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственной речью на торжественной церемонии открытия III Международной олимпиады по искусственному интеллекту, проходящей в Астане, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что Казахстан сделал стратегический выбор в пользу цифрового развития.

"В Индексе развития электронного правительства ООН Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств. По уровню готовности к внедрению новых технологий наша страна лидирует в Центральной Азии. Мы создаем единую инновационную экосистему, в которой искусственный интеллект выступает важным инструментом управления государством, экономикой, бизнесом, пронизывая все сферы общественной жизни. В прошлогоднем Послании мною поставлена задача в течение трех лет превратить Казахстан в полноценное цифровое государство. Объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта всецело направлено на решение этой стратегической задачи. Более того, магистральный курс развития страны с опорой на инновации четко прописан в новой Конституции Казахстана, вступившей в силу 1 июля. Но это только начало всех процессов". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев отметил, что Казахстан уделяет особое внимание качественному образованию и всесторонней поддержке одаренных детей.

"В 2025 году на Олимпиаде по искусственному интеллекту в Пекине казахстанские школьники завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Это достижение, которым по праву гордится наша страна, и оно еще раз подтверждает огромный интеллектуальный и творческий потенциал нашей молодежи. Пользуясь случаем, я хочу выразить искреннюю благодарность всем учителям и наставникам, которые обучают нашу талантливую молодежь", – отметил глава государства.

Президент также выразил уверенность в том, что Олимпиада придаст мощный импульс развитию международного сообщества молодых исследователей искусственного интеллекта.

"Знания во все времена объединяли людей и двигали человечество к вершинам прогресса. Ваши знания могут стать основой новых решений в медицине, образовании, экологии и других жизненно важных сферах. Возможно, именно здесь, на этой олимпиаде, зародятся новые идеи и проекты, которые изменят мир к лучшему". Касым-Жомарт Токаев

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал удачи участникам олимпиады и выразил искреннюю признательность всем, кто внес вклад в подготовку этого важного мероприятия.

Ранее, утром 3 августа, президент РК в ходе телемоста рассказал о запуске проекта по прокладке новой автомагистрали Бейнеу – Саксаульск общей протяженностью 800 км.