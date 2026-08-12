Алматинец разгневал казахстанцев поступком на Балхаше и отправился за решетку

Мужчина загнал свою машину в озеро Балхаш, возмутил общественность и попал за решетку, сообщает Zakon.kz.

Фото нарушителя появилось в социальных сетях.

"Балхаш, чистая вода, приемлемые цены для отдыха. Но почему хватает таких вот людей, которые сами, видимо, не понимают, что их дети купаются в грязи от собственной машины. Полиция, прошу обратить внимание", – говорится в публикации очевидца.

Разгневанные казахстанцы потребовали принять меры к водителю.

В полиции Алматинской области отреагировали на произошедшее.

"По следам публикации в социальной сети Threads сотрудниками полиции проведена проверка по факту нахождения автомобиля на территории пляжа, расположенного на побережье озера Балхаш со стороны поселка Улкен Жамбылского района. Установлено, что водитель, житель города Алматы, 32-летний Арыстанбек Абу выехал на береговую линию, где в этот момент отдыхали и купались граждане, в том числе дети. По результатам проведенных мероприятий нарушитель установлен и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 12 августа 2026 года.

Решением суда мужчина арестован на 5 суток. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку.

Это не первый водитель, отправившийся за решетку из-за желания "искупать" свою машину в Балхаше. В конце июля на 8 суток арестовали водителя, загнавшего свой Mercedes в Балхаш.