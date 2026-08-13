Из-за строительства тоннеля в Астане перекроют улицу Алматы до конца 2026 года

Фото: pixabay

В Астане с 15 августа до конца 2026 года полностью перекроют движение по улице Алматы на участке от улицы Туркестан до проспекта Мангилик Ел. Такие длительные ограничения связаны со строительством транспортного тоннеля, сообщает Zakon.kz.

При этом, как подчеркивают в пресс-службе столичного акимата, перекрестки Алматы/Туркестан и Алматы/Мангилик Ел останутся открытыми. "Водителей и пешеходов просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов". ПРесс-служба акимата Астаны Фото: gov.kz Также сказано, что на участке установят временные дорожные знаки и указатели . Чуть ранее стало известно, что один из популярных маршрутов Алматы сократят из-за ремонта дороги с 12 по 15 августа 2026 года.

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