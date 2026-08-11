Один из популярных маршрутов Алматы сократят из-за ремонта дороги с 12 по 15 августа

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Из-за среднего ремонта дороги и перекрытия улицы Центральной (на участке от ул. Салыкова до ул. Прифермской) в Алматы с 20:00 12 августа до 15 августа меняется схема движения маршрута №68, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в публикации Telegram-канала Транспортного холдинга Алматы, на время работ конечная остановка автобуса №68 временно переносится на остановочный пункт "Центральная / Жулдыз". Маршрут вернется к прежней схеме сразу после завершения ремонта. №68 В северном направлении: конечный пункт "Центральная / Жулдыз" – улица Салыкова (запад) – улица Рахмадиева (север) – улица Алматинская (запад) – улица Жарокова (север) – улица Вишневая (юг) – улица Алматинская (восток) – улица Восточная (восток) – улица Жангир хана (восток) – улица Арайлы (север) – далее по схеме. В обратном направлении: улица Арайлы (юг) – улица Жангир хана (запад) – улица Восточная (запад) – улица Алматинская (запад) – улица Жарокова (север) – улица Вишневая (юг) – улица Алматинская (восток) – улица Рахмадиева (юг) – до конечного пункта "Центральная / Жулдыз". Ранее мы писали о том, что четыре автобусных маршрута изменят схемы движения из-за капремонта дороги Алматы – Узынагаш.

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