Подарок для преступников "заварили" в металл так, что удивилась вся колония в ВКО

В Восточно-Казахстанской области сотрудники колонии за одни сутки сорвали сразу несколько дерзких попыток доставить заключенным контрабанду. Чтобы спрятать запрещенные посылки, злоумышленники задействовали максимальную фантазию, сообщает Zakon.kz.

Одним из самых нестандартных способов сокрытия оказался тайник внутри тяжелой металлической конструкции.

Чтобы добраться до скрытой полости, сотрудникам колонии пришлось задействовать углошлифовальную машину.

"В результате внутри обнаружена крупная партия телефонов, а также около килограмма вещества неизвестного происхождения. Изъятое направлено на соответствующее исследование", – рассказали 15 августа 2026 года в УИС Восточно-Казахстанской области.

В этот же день оперативники пресекли еще одну ухищренную передачу. На этот раз гаджеты замаскировали под праздничный подарок – смартфоны спрятали прямо внутри торта.

"Кроме того, пресечена попытка передачи вещества неизвестного происхождения", – добавили в ведомстве.

По всем выявленным фактам проводятся проверки, окончательную правовую оценку действиям отправителей дадут после экспертных исследований.

Ранее в актюбинской колонии сорвали изощренную попытку доставить заключенному запрещенный гаджет – телефон спрятали прямо в банке с майонезом.