Телефон для преступника спрятали так, что "удивилась" вся актюбинская колония

В актюбинской колонии сорвали изощренную попытку доставить заключенному запрещенный гаджет – телефон спрятали прямо в банке с майонезом. Теперь 22-летнему парню, принесшему опасную передачу, грозит солидный штраф, передает Zakon.kz.

Как пишет 6 августа 2026 года газета "Диапазон", сотрудники учреждения №70 ДУИС по Актюбинской области пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию колонии.

При досмотре передачи для одного из осужденных оперативники обнаружили тайник. Его обустроили в двух пластиковых банках с майонезом: одну надели на вторую, создав скрытую полость. Внутри двойной упаковки находились кнопочный мобильный телефон Nokia и SIM-карта.

Передачу принес 22-летний гражданин. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 481 КоАП РК ("Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных предметов").

"Материалы дела уже направили в суд. Нарушителю грозит предупреждение либо штраф в размере 20 МРП", – отмечается в сообщении.

Ранее в Восточно-Казахстанской области задержали беглого осужденного, уклонявшегося от пробации и скрывшегося прямо во время суда. Мужчину, пропустившего даже похороны отца, вычислили по сигналу мобильного телефона.