Дожди, грозы и жара до +39°C: что ждет Астану, Алматы и Шымкент

Фото: Zakon.kz

В ближайшие дни (16, 17 и 18 августа) погода в Астане, Алматы и Шымкенте будет заметно отличаться. Пока на юге сохранится жара до +39°C, в столице пройдут дожди с грозами, а температура днем опустится до +18...+20°C, сообщает Zakon.kz.

Астана 16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 9-14 метров в секунду, днем порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +23...+25°C. 17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +20...+22°C. 18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +18...+20°C. Алматы 16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +35...+37°C. 17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +31...+33°C. 18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем +31...+33°C. Шымкент 16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23...+25°C, днем +37...+39°C. 17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +33...+35°C. 18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +34...+36°C. Ранее "Казгидромет" предупредил жителей пяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 16 августа.

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