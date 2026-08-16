Дожди, грозы и жара до +39°C: что ждет Астану, Алматы и Шымкент
Астана
16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 9-14 метров в секунду, днем порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +23...+25°C.
17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +20...+22°C.
18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +18...+20°C.
Алматы
16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +35...+37°C.
17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +31...+33°C.
18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем +31...+33°C.
Шымкент
16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23...+25°C, днем +37...+39°C.
17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +33...+35°C.
18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +34...+36°C.
Ранее "Казгидромет" предупредил жителей пяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 16 августа.