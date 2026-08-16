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События

Дожди, грозы и жара до +39°C: что ждет Астану, Алматы и Шымкент

Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 12:26 Фото: Zakon.kz
В ближайшие дни (16, 17 и 18 августа) погода в Астане, Алматы и Шымкенте будет заметно отличаться. Пока на юге сохранится жара до +39°C, в столице пройдут дожди с грозами, а температура днем опустится до +18...+20°C, сообщает Zakon.kz.

Астана

16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 9-14 метров в секунду, днем порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +23...+25°C.

17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +20...+22°C.

18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +18...+20°C.

Алматы

16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +35...+37°C.

17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +31...+33°C.

18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем +31...+33°C.

Шымкент

16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23...+25°C, днем +37...+39°C.

17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +33...+35°C.

18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +34...+36°C.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей пяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 16 августа.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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