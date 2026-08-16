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Землю ожидают магнитные бури из-за двух выбросов на Солнце

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 13:16 Фото: magnific (создано ИИ)
В ближайшие дни, 16 и 17 августа 2026 года, на Земле ожидается повышенная геомагнитная активность, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу Британской геологической службы, причиной станут два корональных выброса массы, а также воздействие высокоскоростного потока солнечного ветра.

Первый выброс произошел после выброса солнечного волокна 13 августа, второй был связан со вспышкой класса C4.1 утром 14 августа. По расчетам специалистов, оба выброса направлены в сторону Земли.

Согласно прогнозу BGS, 14-15 августа геомагнитная активность могла достигать уровня G1. В период с 15 по 16 августа обстановка ожидается преимущественно спокойной или активной.

Основное воздействие корональных выбросов специалисты ожидают позднее – во второй половине прогнозного периода с 16 по 17 августа. В случае их прихода геомагнитная активность может усилиться до уровня G2.

Таким образом, наиболее заметные возмущения могут прийтись на ночь и утро 17 августа. При этом специалисты отмечают, что сроки прибытия выбросов солнечного вещества к Земле могут меняться.

Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, а G2 – умеренными. Они могут вызывать колебания в энергосистемах и влиять на работу космических аппаратов. Во время таких бурь полярные сияния также могут наблюдаться на более низких широтах, чем обычно.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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