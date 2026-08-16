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События

Две новые госнаграды появились в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 10:37 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев включил в список государственных наград медаль "Шәмші Қалдаяқов" и почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі", сообщает Zakon.kz.

Как отметил советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров, культура и искусство – незыблемая опора нашей национальной идентичности. Поэтому в Новой Конституции всесторонняя поддержка национальной культуры закреплена на высшем правовом уровне в качестве основополагающего принципа государства.

"В связи с этим президент РК Касым-Жомарт Токаев принял решение включить в список государственных наград медаль "Шәмші Қалдаяқов" и почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі" (Ред. "Заслуженный художник Казахстана").

Эти почетные награды будут присуждаться гражданам, которые внесли большой вклад в развитие национальной культуры, в том числе в области музыки и изобразительного искусства, отметил Смадияров.

Ранее глава государства наградил ряд выдающихся казахстанцев.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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