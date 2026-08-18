На заводе АО "Самрук-Қазына" в Шу начали сборку первых ветрогенераторов для проекта Eni

В Жамбылской области начинается новый этап развития ветроэнергетики – на совместном заводе АО "Самрук-Қазына" и SANY Renewable Energy запущено производство первых комплектов ветроэнергетического оборудования.

Завод расположен на территории СЭЗ "Jibek Joly" и специализируется на производстве компонентов для ветрогенераторов. Официальный его запуск прошел в прошлом году с участием главы государства.

Первая партия оборудования будет поставлена в рамках контракта с Eni S.p.A., подписанного в феврале 2026 года. Оборудование предназначено для проекта гибридной электростанции в Жанаозене, который АО "НК "ҚазМұнайГаз" реализует совместно с Eni S.p.A.

Фото: АО "Самрук-Қазына”

В соответствии с контрактом завод произведет и поставит 10 комплектов ветроэнергетических установок общей мощностью 77 МВт до середины ноября 2026 года. По состоянию на 10 августа 2026 года на площадку завода доставлены три комплекта гондол и ступиц – ключевых компонентов ветрогенераторов. До конца августа ожидается поставка еще семи комплектов компонентов, необходимых для последующей сборки готовых ветроэнергетических установок.

Параллельно ведется работа по привлечению новых заказов от международных компаний, планирующих реализацию проектов в сфере ветроэнергетики в Казахстане.

Производственная мощность завода составляет до 2 ГВт в год. Предприятие будет выпускать гондолы, ступицы и другие ключевые компоненты для ветрогенераторов. Это первый подобный завод в Казахстане, созданный для развития локального производства оборудования для возобновляемой энергетики.

Фото: АО "Самрук-Қазына”

"Проект стал результатом партнерства АО "Самрук-Қазына" и SANY Renewable Energy – одного из ведущих мировых производителей оборудования для ветроэнергетики. В рамках проекта создается новое высокотехнологичное производство ветрогенераторов с R&D-центром, что позволит не только выпускать ключевые компоненты оборудования в Казахстане, но и развивать компетенции в сфере современных технологий ветроэнергетики", – отметил председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Фото: АО "Самрук-Қазына”

Запуск производства также обеспечит создание 300 постоянных рабочих мест в Жамбылской области. Значимым экономическим эффектом проекта станут налоговые отчисления и другие обязательные платежи.

Фото: АО "Самрук-Қазына”

Предприятие способствует развитию локального производства оборудования для возобновляемой энергетики, трансферу современных технологий и формированию в Казахстане собственной производственной базы для реализации ветроэнергетических проектов.