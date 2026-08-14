#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
465.19
536.55
5.61
Общество

73,8% казахстанцев планируют проголосовать на выборах в Курултай – телефонный опрос

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 18:53 Фото: Zakon.kz
Казахстанский институт общественного развития презентовал результаты второго социологического исследования электоральных предпочтений граждан накануне выборов депутатов Курултая. По данным опроса, прийти на избирательные участки 23 августа планируют 73,8% казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

С 21 июля по 4 августа 2026 года Казахстанский институт общественного развития провел второй телефонный опрос касательно электоральных предпочтений граждан среди 1200 респондентов во всех регионах страны – в городах Астана, Алматы, Шымкент и 17 областях.

Полученные данные позволяют оценить текущий интерес граждан к предстоящему электоральному процессу.

На вопрос "Планируете ли Вы принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года?" 73,8% респондентов ответили, что намерены прийти на избирательные участки. Не планируют участвовать в голосовании 8,1%, в то время как 18,1% еще не определились.

Относительно первого замера, проведенного с 8 по 20 июля, декларируемая явка выросла на 2,5%, доля отказывающихся от участия сократилась на 15,2%, доля неопределившихся, наоборот, увеличилась на 1,7%.

Жители сельской местности на 5,3% чаще горожан отвечали, что планируют идти на голосование.

Наблюдается отсутствие разницы в электоральной активности по возрасту респондентов. Избиратели старших возрастов: в группах 46-60 лет и 61 года и старше демонстрируют готовность участвовать в выборах на одном уровне с молодежью 18-28 лет.

Женщины подтверждают участие на 6,2% чаще мужчин. Кроме того, наиболее высокая электоральная активность фиксируется среди респондентов с высшим образованием.

"Основным каналом получения информации о политических событиях остаются социальные платформы – их назвали 65,4% опрошенных. Далее следуют телевидение (22,4%) и новостные интернет-сайты (14,9%) (сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать два варианта ответов)", – говорится в сообщении.
  • Молодежь в возрасте 18-28 лет чаще всего получает информацию о политических событиях из социальных платформ: их назвали 77,5% опрошенных, тогда как телевидение указали 12,9%.
  • Среди респондентов старше 61 года показатели распределились иначе: 51,3% получают информацию из социальных платформ, а 37,8% – из телевидения.
  • Телевидение чаще выбирают источником информации сельские жители: его указали 26,6% опрошенных на селе против 19,9% горожан.

Исследователи отмечают, что результаты опроса позволяют оценить текущий интерес граждан к предстоящему электоральному процессу.

Опрос проведен по национальной выборке, отражающей структуру взрослого населения Казахстана старше 18 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Исследование проводилось по мобильным и стационарным телефонным номерам в соответствии с официальным уведомлением ЦИК РК.

Ранее стало известно, что участковые избирательные комиссии начали работу по всему Казахстану.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
выборы, курултай
12:34, 31 июля 2026
Выборы в Курултай – что нужно знать столичным жителям
Выборы
13:00, 04 августа 2026
Обратный отсчет: до выборов в Курултай осталось 20 дней
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
18:33, 23 июля 2026
В ЦИК определили порядок партий в бюллетене на выборах в Курултай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: vtb-league.com
19:10, Сегодня
Экс-защитник "Астаны" Мотовилов продолжит карьеру в "Енисее"
Фото: пресс-служба КТФ
18:37, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира в Сербии
Фото: ATP
18:16, Сегодня
Веснина поделилась ожиданиями от работы Медведева с казахстанским тренером Голубевым
Ислам Махачев
17:41, Сегодня
"У Махачева очень слабое резюме": экс-боец UFC Шауб не считает Ислама великим бойцом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: