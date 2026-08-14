73,8% казахстанцев планируют проголосовать на выборах в Курултай – телефонный опрос

Казахстанский институт общественного развития презентовал результаты второго социологического исследования электоральных предпочтений граждан накануне выборов депутатов Курултая. По данным опроса, прийти на избирательные участки 23 августа планируют 73,8% казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

С 21 июля по 4 августа 2026 года Казахстанский институт общественного развития провел второй телефонный опрос касательно электоральных предпочтений граждан среди 1200 респондентов во всех регионах страны – в городах Астана, Алматы, Шымкент и 17 областях.

Полученные данные позволяют оценить текущий интерес граждан к предстоящему электоральному процессу.

На вопрос "Планируете ли Вы принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года?" 73,8% респондентов ответили, что намерены прийти на избирательные участки. Не планируют участвовать в голосовании 8,1%, в то время как 18,1% еще не определились.

Относительно первого замера, проведенного с 8 по 20 июля, декларируемая явка выросла на 2,5%, доля отказывающихся от участия сократилась на 15,2%, доля неопределившихся, наоборот, увеличилась на 1,7%.

Жители сельской местности на 5,3% чаще горожан отвечали, что планируют идти на голосование.

Наблюдается отсутствие разницы в электоральной активности по возрасту респондентов. Избиратели старших возрастов: в группах 46-60 лет и 61 года и старше демонстрируют готовность участвовать в выборах на одном уровне с молодежью 18-28 лет.

Женщины подтверждают участие на 6,2% чаще мужчин. Кроме того, наиболее высокая электоральная активность фиксируется среди респондентов с высшим образованием.

"Основным каналом получения информации о политических событиях остаются социальные платформы – их назвали 65,4% опрошенных. Далее следуют телевидение (22,4%) и новостные интернет-сайты (14,9%) (сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать два варианта ответов)", – говорится в сообщении.

Молодежь в возрасте 18-28 лет чаще всего получает информацию о политических событиях из социальных платформ: их назвали 77,5% опрошенных, тогда как телевидение указали 12,9%.

чаще всего получает информацию о политических событиях из социальных платформ: их назвали 77,5% опрошенных, тогда как телевидение указали 12,9%. Среди респондентов старше 61 года показатели распределились иначе: 51,3% получают информацию из социальных платформ, а 37,8% – из телевидения.

показатели распределились иначе: 51,3% получают информацию из социальных платформ, а 37,8% – из телевидения. Телевидение чаще выбирают источником информации сельские жители: его указали 26,6% опрошенных на селе против 19,9% горожан.

Исследователи отмечают, что результаты опроса позволяют оценить текущий интерес граждан к предстоящему электоральному процессу.

Опрос проведен по национальной выборке, отражающей структуру взрослого населения Казахстана старше 18 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Исследование проводилось по мобильным и стационарным телефонным номерам в соответствии с официальным уведомлением ЦИК РК.

Ранее стало известно, что участковые избирательные комиссии начали работу по всему Казахстану.