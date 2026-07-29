Национальные теледебаты стартовали в Казахстане: о чем спорили представители партий

В прямом эфире телеканала Qazaqstan 29 июля 2026 года стартовал первый этап Национальных теледебатов: представители семи политических партий, претендующих на места в Курултае, сошлись в словесной дуэли и презентовали свои предвыборные программы, передает корреспондент Zakon.kz.

Перед началом эфира представители партий подписали Хартию этики теледебатов, после чего с помощью цифрового рандомайзера была определена очередность выступлений. Каждому участнику предоставили по две минуты для презентации своей предвыборной программы.

Развитие человеческого капитала и кадровый вопрос

Во втором этапе спикерам задали два общих вопроса. Первый касался развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций. Участники представили свое видение законодательных механизмов, которые помогут привлечь и удержать талантливых специалистов, а также сделать Казахстан региональным центром притяжения высококвалифицированных кадров.

Дискуссия между партиями

Член партии "Әділет" Ренат Бектуров выступил за создание условий для возвращения казахстанских специалистов из-за рубежа. Представитель партии "Байтақ" Нургуль Кадырбаева предложила внедрить Кодекс чести. Член партии "Ақжол" Олжас Нуралдинов сделал акцент на повышении качества образования, модернизации школьных программ и раннем обучении искусственному интеллекту. Руководитель молодежного крыла Народной партии Казахстана Ислам Сункар заявил о необходимости обеспечить выпускникам вузов возможность работать по полученной специальности.

Второй вопрос был посвящен кадровому дефициту в социально значимых профессиях. Участники обсудили нехватку врачей, учителей и инженеров, особенно в регионах, а также предложили пути решения проблемы.

Ренат Бектуров заявил о необходимости расширения программ поддержки молодежи в регионах и создания достойных условий труда. Заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии Тазабек Самбетбай подчеркнул, что самые высокие зарплаты должны получать врачи и педагоги, а кадровый вопрос требует комплексной реформы. Первый заместитель председателя партии "Ауыл" Серик Егизбаев выступил за системные меры по устранению дефицита специалистов, а представитель партии Respublica Екатерина Смолякова обратила внимание на подготовку кадров для работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

В третьем этапе теледебатов, который прошел в формате "Лицом к лицу", представители партий задали друг другу вопросы по ключевым положениям своих программ.

Так, первый заместитель председателя партии "Ауыл" Серик Егизбаев поинтересовался у представителя Народной партии Казахстана, почему партия предлагает сократить срок обязательной отработки молодых специалистов.

"Если человек получил образование по определенной специальности, он должен работать именно по своей профессии. Государственные средства, направляемые на подготовку кадров, должны работать на развитие реального сектора экономики. Каждый выпускник должен приносить пользу экономике страны", – заявил в ответ Ислам Сункар.

Представитель партии "Байтақ" Нургуль Кадырбаева адресовала вопрос партии "Ауыл", поинтересовавшись, каким образом можно эффективно решать проблемы села, находясь в городе.

В ответ первый заместитель председателя партии "Ауыл" Серик Егизбаев заявил, что кандидаты партии хорошо знакомы с жизнью сельских населенных пунктов, а часть из них продолжает работать на селе. По его словам, это позволяет учитывать реальные проблемы при формировании предвыборной программы.

Ренат Бектуров, представляющий партию "Әділет", спросил представителей Respublica о мерах по повышению престижа рабочих и инженерных профессий.

Екатерина Смолякова в ответ заявила, что партия поддерживает развитие предпринимательства и человека труда, а также напомнила о ряде реализованных законодательных инициатив.

"Мы добились снижения ставки кредитования для сельских предпринимателей с 12 до 6 процентов. При обсуждении нового Налогового кодекса нам удалось снизить предлагаемую налоговую ставку с 20 до 16 процентов. Кроме того, именно наша партия выступила инициатором внедрения автолизинга для физических лиц", – сказала Смолякова.

Заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии Тазабек Самбетбай спросил представителя партии "Ақжол", какие системные меры партия предлагает для решения проблемы безработицы.

Олжас Нуралдинов ответил, что основой политики партии является развитие малого и среднего бизнеса.

"Если государство будет эффективно поддерживать предпринимательство, бизнес создаст новые рабочие места, а значит, будет снижаться и уровень безработицы", – отметил он.

Представитель партии "Ақжол" Олжас Нуралдинов задал представителю партии "Әділет" вопрос о влиянии искусственного интеллекта на государственное управление.

Отвечая на него, Ренат Бектуров заявил, что развитие искусственного интеллекта будет способствовать появлению новых профессий и расширению возможностей для трудоустройства.

"Появятся новые профессии и новые возможности для трудоустройства. Главное, что цифровые технологии сделают государственные услуги более эффективными и повысят производительность экономики. Молодые специалисты смогут реализовать себя в новых сферах, связанных с развитием искусственного интеллекта", – сказал он.

Представитель Народной партии Казахстана Ислам Сункар также поинтересовался у Общенациональной социал-демократической партии перспективами перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Тазабек Самбетбай отметил, что эта инициатива основана на международном опыте и уже применяется в ряде стран. По его словам, в Казахстане также существуют предпосылки для внедрения подобной практики, в том числе с учетом распространения дистанционных форм занятости.

Промежуточные итоги онлайн-голосования

Теледебаты проходят в прямом эфире под общей темой "Будущее Казахстана – человеческий капитал". В них участвуют представители партий "Әділет", "Ауыл", Respublica, Народной партии Казахстана, "Байтақ", "Ақжол" и Общенациональной социал-демократической партии.

Зрители могут оценить выступления участников, перейдя по QR-коду на экране и приняв участие в онлайн-голосовании. Опрос по заказу Телерадиокорпорации "Казахстан" проводит Научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии", аккредитованная Центральной избирательной комиссией.

По промежуточным итогам онлайн-голосования свои голоса отдали 15 876 человек.

Результаты распределились следующим образом:

"Әділет" – 66,1%;

"Ақжол" – 13,1%;

Народная партия Казахстана – 8,2%;

Respublica – 7,1%;

Общенациональная социал-демократическая партия – 2,8%;

"Ауыл" – 2%;

"Байтақ" – 0,3%;

"Никто не понравился" – 0,4%.

Во время прямого эфира также продолжается прием вопросов от зрителей через социальные сети. Наибольшая часть обращений посвящена социальной сфере (40,37%). Далее следуют экономика (19,27%), культура (16,51%), политика (13,76%) и экология (10,09%).

Ранее сообщалось, что переход Казахстана к однопалатному Курултаю и проведение выборов 23 августа привлекли внимание международного экспертного сообщества.