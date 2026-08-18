Журналист Гульнара Бажкенова признана виновной и приговорена к 8 годам лишения свободы

В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы 18 августа 2026 года вынесли приговор бывшему главному редактору сайта Orda Гульнаре Бажкеновой, обвиняемой в совершении ряда преступлений, сообщает Zakon.kz.

Ее обвиняли по:

статья 189 часть 4 пункт 2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества);

статья 214 часть 2 пункт 2 УК РК (Незаконное предпринимательство);

статья 274 часть 2 пункты 1, 3 УК (Распространение заведомо ложной информации и хищение).

"Установлено, что в период с ноября 2024 года по декабрь 2025 года Б., будучи руководителем ТОО "О", используя свое служебное положение, похитила со счетов компании 88 144 127 тенге и перечислила на расчетный счет подконтрольного индивидуального предпринимателя под видом оплаты фиктивных рекламных, профессиональных и научных услуг, а также оплатила обучение своего сына в частной международной школе", – сообщили в горсуде Алматы.

Также, не будучи зарегистрированной в качестве субъекта предпринимательства, подсудимая получила доход в размере 121 200 000 тенге от приобретения и реализации квартир в городе Алматы, без уплаты налоговых платежей.

"В период с 2024 по 2025 годы Б., являясь главным редактором информационно-аналитического портала "О", неоднократно (8 эпизодов), в группе лиц, по предварительному сговору, распространяла заведомо ложную информацию посредством интернет-ресурсов и социальных сетей, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций и государства", – говорится в информации суда.

Решение суда

Приговором суда Бажкенова признана виновной и приговорена к 8 годам лишения свободы, с лишением на 5 лет права заниматься деятельностью в сфере СМИ, журналистики, блогинга, публичных мероприятий и иной общественной деятельности, а также занимать руководящие и материально ответственные должности в организациях, связанных со СМИ.

На основании ч. 1 ст. 74 УК исполнение наказания отсрочено на два года в связи наличием ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Также взыскано в счет возмещения материального ущерба 95 992 350 тенге, госпошлина в сумме 2 879 770 тенге, расходы на оплату юридической помощи и процессуальных издержек потерпевшей стороны в размере 6 800 000 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

О том, что в отношении журналистки Гульнары Бажкеновой расследуют уголовные дела, стало известно в декабре 2025 года.