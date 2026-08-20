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События

В Алматы 210 квартир поэтапно распределят среди очередников в рамках второго этапа

вручение квартир в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 13:01 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды вручил ключи от новых квартир очередникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В рамках второго этапа распределения жилья ключи получили жители города – всего в жилом комплексе "Алтынай" передано 210 квартир.

В ходе мероприятия аким отметил, что повышение доступности жилья и обеспечение социальной справедливости являются одними из приоритетных направлений социальной политики главы государства Касым-Жомарта Токаева.

вручение квартир в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 13:01

Фото: акимат Алматы

"Государственная поддержка в первую очередь должна быть направлена на граждан, которые действительно нуждаются в помощи. При этом для работающих граждан со стабильным доходом важно создавать возможности для приобретения жилья за счет собственного труда", – отметил Дархан Сатыбалды.
вручение квартир в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 13:01

Фото: акимат Алматы

Акиматом Алматы совместно с АО "Отбасы банк" продолжается поэтапное распределение более 4 тысяч квартир. В рамках первого этапа уже предоставлено 885 квартир, еще 1 832 квартиры будут распределены во втором этапе. Кроме того, свыше 1 тыс. квартир, высвободившихся после завершения программы "Работающая молодежь", передаются гражданам, состоящим в очереди на жилье. Еще 594 квартиры будут предложены на условиях кредитования.

вручение квартир в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 13:01

Фото: акимат Алматы

С начала сентября поэтапно начнется проведение конкурсов по распределению квартир. При этом будет учитываться дата постановки граждан на очередь, что позволит обеспечить последовательность и прозрачность распределения жилья.

вручение квартир в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 13:01

Фото: акимат Алматы

В рамках действующей системы поддержки гражданам с невысокими доходами предоставляется арендное жилье, а гражданам со стабильным доходом и платежеспособностью доступны кредитное жилье и льготные ипотечные программы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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