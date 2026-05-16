Вьетнам представил самый дорогой мегапроект в Азии

Сейчас во Вьетнаме одна из самых быстрорастущих экономик Азии. Учитывая это, страна собирается потратить сумму, эквивалентную 17% своего валового внутреннего продукта (ВВП), на один-единственный мегапроект, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, страна переживает настоящий строительный бум: новые аэропорты, гигантские терминалы, стадионы, дороги и другие инфраструктурные проекты. По прогнозам Всемирного банка, этот рост продолжится.

Сейчас страна наметила проект стоимостью 67 миллиардов долларов – Северо-Южная железная дорога. Огромная высокоскоростная магистраль, которая должна пройти через всю страну: от Ханоя на севере до Хошимина на юге.

Британская высокоскоростная железная дорога HS2 , считающаяся одним из самых дорогих железнодорожных проектов мира, обходится примерно в 2,5-3% годового ВВП Великобритании.

Даже строительство гигантской плотины "Три ущелья" в Китае – настолько масштабной, что она повлияла на вращение Земли, – стоило менее половины процента китайского ВВП.

Современная железнодорожная сеть Вьетнама перевозит лишь около 6% грузов страны, потому что она слишком медленная. Поездка между Хошимином и Ханоем занимает более 30 часов – иногда до 35.

Новая магистраль должна изменить страну. Проект предполагает строительство 1541 километра высокоскоростной линии, соединяющей ключевые центры страны: Ханой, Дананг и Хошимин.

В Хошимине живет около 10 миллионов человек – это крупнейший и самый важный экономический центр страны. Ханой – второй по величине город с населением более восьми миллионов человек.

Новая линия сократит путь между ними с более чем 30 часов до примерно шести. Но влияние проекта гораздо шире. Высокоскоростная железная дорога ускорить торговлю. Эффект для экономики может быть колоссальным.

