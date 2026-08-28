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События

Ерлан Карин: Конституционная реформа и выборы способствовали приходу в большую политику новых лиц

Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 15:24 Фото: akorda.kz
Первый заместитель руководителя Администрации президента Ерлан Карин прокомментировал начало работы Курултая в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Курултая первого созыва.

"Даже сама формулировка "первая сессия", "первый созыв" подчеркивает исключительную историческую значимость этого события. Год тому назад глава государства выдвинул идею о переходе к однопалатному Парламенту. И вот через 355 дней эта идея, пройдя стадии долгого, глубокого и всестороннего обсуждения в рамках рабочей группы и Конституционной комиссии, после принятия Новой Конституции на всенародном референдуме и выборов в Курултай получила практическое воплощение", – написал Карин в Telegram.

Поэтому, по его словам, с сегодняшнего дня начинается работа совершенно нового законодательного института – однопалатного Курултая. Новый высший представительный орган имеет новые полномочия, обеспечивая более устойчивый баланс ветвей власти.

"Курултай будет согласовывать кандидатуры на должность вице-президента, премьер-министра, согласовывать состав Конституционного суда, Верховного суда, Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты", – отметил Ерлан Карин.

Самое главное, продолжил он, что конституционная реформа и выборы в Курултай способствовали приходу в большую политику новых лиц, нового поколения общественных деятелей.

"Это видно по тому, как существенно изменился качественный состав депутатского корпуса по сравнению с Парламентом последнего созыва. В два раза увеличилась представленность женщин, в три раза выросла доля молодежи. Средний возраст депутатов снизился и теперь составляет 45 лет. Депутатами стали 22 члена бывшего Национального Курултая и 26 экс-депутатов маслихатов. В Курултай избраны 10 членов Президентского молодежного кадрового резерва, 4 члена Совета по молодежной политике, 5 членов Национальной комиссии по делам женщин. При этом сохраняется институциональная память – опыт парламентской работы имеют 24 депутата", – перечислил Карин.

По его словам, среди депутатов есть опытные госслужащие, партийные функционеры, ученые и эксперты, предприниматели, специалисты аграрного сектора и промышленности, представители сферы IT, творческой, креативной и медиа индустрий, этнокультурных объединений, волонтерского движения и молодежные активисты.

"Таким образом, реформы президента Токаева дают реальную возможность самореализоваться многим активным гражданам, профессионалам своего дела. С началом работы Курултая начинается полная институциональная перезагрузка политической системы. Это обеспечит окончательный переход к новой, более динамичной и открытой государственно-политической модели", – резюмировал Карин.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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