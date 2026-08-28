"Новая модель парламента": Мади Раимов о первых задачах Курултая

После перехода Казахстана к однопалатной модели Парламента депутаты Курултая получили более широкую зону ответственности за принимаемые решения. Такое мнение в беседе с Zakon.kz высказал эксперт, комментируя выступление президента Касым-Жомарта Токаева на первой сессии Курултая в Астане.

По мнению казахстанского писателя и обозревателя Мади Раимова, создание Курултая стало не просто изменением названия и структуры законодательного органа, а частью более масштабной перестройки системы государственной власти. При этом одним из ключевых последствий перехода к однопалатному Парламенту Раимов считает изменение самой логики ответственности депутатов.

"С 2019 года Токаев постепенно ведет казахстанцев к новой модели государственного устройства. Когда создавался Курултай, первым шагом стала конституционная реформа, которая предусматривала переход от двухпалатного Парламента к однопалатной модели и упразднение Сената. При этом Сенат был институтом переходного периода, после чего было принято окончательное решение о формировании однопалатного парламента", – отметил он.

По словам политического обозревателя, одновременно с изменением структуры Парламента произошла и заметная кадровая перезагрузка депутатского корпуса.

"Для того чтобы укрепить новую модель парламентаризма, была проведена серьезная кадровая перезагрузка. Насколько я помню, около 75% депутатов нового парламента ранее не были депутатами. Это новые люди, и тем самым у общества появляется возможность по-новому оценивать работу законодательного органа и степень доверия к нему", – сказал спикер.

Он считает, что теперь перед депутатами стоит задача не только участвовать в законотворческой работе, но и брать на себя ответственность за решения, которые будут определять дальнейшее развитие страны.

"Курултай получает возможность работать как один из ключевых институтов обеспечения стабильности страны в нынешней сложной международной ситуации. Это и конфликт в Украине, и проблемы вокруг Ирана, и другие непростые процессы на мировой политической арене. Поэтому одной из важных задач нового парламента становится не только принятие законов, но и участие в формировании устойчивой и стабильной системы государства", – подчеркнул Раимов.

Больше полномочий – больше ответственности

Отдельно обозреватель обратил внимание на то, что новая модель парламента меняет и подход к распределению ответственности между государственными институтами.

"Через Курултай будут осуществляться важные кадровые и институциональные решения. Поэтому, я думаю, глава государства фактически готовит депутатов к решению широкого круга задач и возможных вызовов, с которыми столкнется страна", – считает он.

По словам Раимова, отсутствие второй палаты парламента означает, что депутаты Курултая больше не смогут воспринимать прохождение законопроекта через другую палату как дополнительный уровень политической и юридической ответственности.

"Им дали очень широкие полномочия. Ведь когда существовал Мажилис в составе двухпалатного парламента, законодательный процесс предполагал прохождение решений через Сенат. Теперь этой второй палаты нет, и значительная часть ответственности за качество принимаемых законов и работу парламента ложится непосредственно на депутатов Курултая", – сказал обозреватель.

Он подчеркнул, что в новой системе меняется сама роль парламентария.

"Теперь у депутатов значительно меньше возможностей ссылаться на решения другого уровня парламента. Ответственность за результат становится более персональной и непосредственной", – добавил Раимов.

Что изменилось после выборов в Курултай

Первые выборы депутатов нового однопалатного парламента прошли в Казахстане 23 августа. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие более 9,35 млн граждан, а явка составила 74,08%.

Курултай состоит из 145 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по партийным спискам в рамках единого общенационального избирательного округа. Перед выборами в партийных списках семи политических объединений было зарегистрировано 545 кандидатов.

По итогам голосования в новый парламент прошли пять партий. Большинство мандатов получила партия "Әділет" – 110 из 145. "Ауыл" получила 10 мандатов, Respublica – девять, "Ак жол" и Общенациональная социал-демократическая партия – по восемь.

Таким образом, первый состав Курултая начал работу уже в принципиально иной парламентской архитектуре.

28 августа в Астане открылась первая сессия первого созыва, а президент Токаев в своем выступлении обозначил перед депутатами задачи на начальный период работы нового законодательного органа.

Глава государства, в частности, призвал провести ревизию законодательства на соответствие новой Конституции, повысить качество юридической и экспертной оценки законопроектов, а также активнее использовать цифровые инструменты и искусственный интеллект в законодательной работе.

На этом фоне, считает Мади Раимов, главным вызовом для нового парламента становится необходимость доказать эффективность новой однопалатной модели на практике.

"Сейчас это новые депутаты, новый парламент и новая система ответственности. Поэтому именно от них во многом будет зависеть, насколько эффективно заработает созданная модель и сможет ли Курултай оправдать те широкие полномочия, которые ему предоставлены", – заключил обозреватель.

Также стало известно, что сегодня во второй половине дня Айбек Дадебай был избран председателем Курултая РК. Депутаты Курултая на первом пленарном заседании 28 августа 2026 года избрали председателя однопалатного Парламента.