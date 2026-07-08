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Политика

Ерлан Карин объяснил решение Конституционного суда по президентскому сроку

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 09:42 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) Казахстана Ерлан Карин объяснил разъяснение Конституционного суда (КС) РК по президентскому сроку и назначениям, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что разъяснение Конституционного суда имеет сугубо нормативно-правовой характер.

"Это правовой ответ на ряд процедурных вопросов, вызванных вступлением в силу новой Конституции. В частности, в связи со вступлением в силу новой Конституции, начиная с 1 июля, должны быть назначены должностные лица, на которых распространяются конституционные нормы об однократности сроков полномочий: председатель Верховного суда, Генеральный прокурор, председатель и судьи Конституционного суда", – написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале накануне, 7 июля 2026 года.

Соответственно, как отметил первый замруководителя АП РК, "в этой связи возник вопрос – надо ли применять норму об однократности на уже действующих должностных лиц или возможно их переназначение на должность?"

"Разъяснение Конституционного суда дает четкое правовое толкование – норма об однократности распространяется только на лиц, назначенных на соответствующие должности после вступления в силу новой Конституции. Аналогично по принципу единообразия данное разъяснение касается применения нормы однократности и к действующему президенту".Ерлан Карин

При этом он подчеркнул, что "положение об однократном 7-летнем президентском сроке наряду с суверенитетом, независимостью, унитарностью, территориальной целостностью и формой правления остается абсолютно неизменным (п. 5 ст. 43 Конституции РК)".

"Данное толкование конституционных норм не означает автоматического назначения либо избрания какого-либо должностного лица. Оно определяет только наличие возможности быть избранным или назначенным. Так, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан сегодня (7 июля. – Прим. ред.) главой государства был назначен Генеральный прокурор".Ерлан Карин

Первый замруководителя АП РК отметил, что "решение Конституционного суда – это всего лишь часть общего рутинного процесса, связанного с формированием новой государственно-политической модели".

"Сейчас идет планомерная работа по запуску новых институтов – назначены выборы в Курултай, партии уже проводят свои съезды, подписан Указ о создании Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі".Ерлан Карин

7 июля 2026 года в Конституционном суде заявили, что новая правовая система позволяет президенту Касым-Жомарту Токаеву баллотироваться на выборах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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