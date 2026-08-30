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События

250 тысяч зрителей: самый масштабный концерт ко Дню шахтера в истории Казахстана состоялся в Караганде

салют, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:39 Фото: Qarmet
29 августа Караганда стала центром одного из крупнейших музыкальных событий страны, сообщает Zakon.kz.

Впервые за всю историю празднования Дня шахтера концерт в областном центре, организованный компанией Qarmet, собрал порядка 250 тысяч зрителей, установив новый рекорд Казахстана по масштабу городского праздничного мероприятия.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:39

Фото: Qarmet

Новая площадь объединила жителей Карагандинского региона, гостей из других областей Казахстана и зарубежных стран. Сотни тысяч людей приехали в Караганду, чтобы стать частью самого масштабного Дня шахтера в истории независимого Казахстана.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:39

Фото: Qarmet

На одной сцене выступили Dequine, Moldanazar, Қайрат Нұртас, Дима Билан, Димаш Құдайберген. Артисты разных жанров и поколений стали частью большой концертной программы, а новая площадь на несколько часов превратилась в центр грандиозного шоу.

Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:39

Фото: Qarmet

Современная сцена, мощный звук, световые и мультимедийные решения, выступления артистов мирового и национального уровня и рекордная аудитория создали атмосферу события, беспрецедентного по своему масштабу. Концерт побил все свои прошлые рекорды.

Дима Билан, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:39

Фото: Qarmet

"Энергия этой площади невероятная. Спасибо Караганде и всем зрителям за такой масштабный и теплый прием. С Днем шахтера!" — отметил Дима Билан.
Дима Билан, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:39

Фото: Qarmet

Одним из самых ожидаемых событий вечера стало выступление всемирно известного казахстанского артиста Димаша Құдайбергена.

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:39

Фото: Qarmet

"Көп рақмет, құрметті ағайын! Это невероятно! Кеншілер күні құтты болсын!" — сказал Димаш Құдайберген.

Такого масштаба Караганда еще не видела. Около 250 тысяч человек одновременно стали частью большого праздника, посвященного людям одной из самых мужественных профессий.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:39

Фото: Qarmet

Праздничные мероприятия объединили работников предприятий, ветеранов отрасли, их семьи, жителей и гостей региона. Но главным итогом вечера стали не только рекордные цифры, а атмосфера единства и уважения к людям, чьим трудом создавалась и продолжает создаваться промышленная мощь страны.

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:39

Фото: Qarmet

Кульминацией праздника стал масштабный фейерверк, озаривший небо над шахтерской столицей Казахстана. Яркие залпы поставили эффектную точку в историческом вечере, объединившем более четверти миллиона человек.

салют, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:39

Фото: Qarmet

Сотни тысяч зрителей. Один город. Одна площадь. Один большой праздник. Впервые за всю историю День шахтера в Караганде прошел с таким размахом.

Караганда вновь подтвердила статус главного шахтерского центра Казахстана, а День шахтера – одного из самых значимых и масштабных праздников региона.

город, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:39

Фото: Qarmet

Qarmet поздравляет всех шахтеров, ветеранов отрасли и жителей Карагандинской области с Днем шахтера!

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Айсулу Омарова
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