Новый уровень комфорта: в Усть-Каменогорске открыли обновленный по поручению президента вокзал

В Усть-Каменогорске завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Өскемен-1. В церемонии открытия приняли участие председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и руководство АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Вокзал станции Өскемен-1 был построен в 1938 году. По итогам обследования старое здание полностью демонтировали и на его месте построили новое современное здание. Его площадь увеличилась более чем в два раза – с 858 кв. м до 1,8 тысячи кв. м.

Новый вокзал спроектирован с учетом современных требований к безопасности, организации пассажирских потоков и комфорту. Обновлены инженерные коммуникации, реконструирован перрон, благоустроена прилегающая территория.

Фото: акимат ВКО

"Особое внимание уделено безопасности и доступности вокзала. Для маломобильных пассажиров предусмотрены лифты, эскалатор, подъемные платформы и тактильная навигация. Вокзал оснащен современными системами видеонаблюдения, пожарной безопасности", – отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Ежедневно вокзал обслуживает более двух тысяч пассажиров. Через станцию проходят 12 пассажирских поездов, связывающих Усть-Каменогорск с Астаной, Алматы, Аягозом, Жезказганом, Карагандой и Достыком.

Фото: акимат ВКО

Реконструкция Өскемен-1 реализована в рамках масштабной программы модернизации железнодорожных вокзалов и их инфраструктуры в стране, выполняемой по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. В этом году планируется модернизировать 121 из 124 вокзалов.

В Восточно-Казахстанской области в рамках этой программы предусматривалась реконструкция пяти железнодорожных вокзалов. Четыре объекта уже введены в эксплуатацию – в городах Шемонаихе, Риддере, Алтае и на станции Кумистау. Ввод обновленного вокзала Өскемен-1 завершает этот этап работы в регионе.

Фото: акимат ВКО

"Новый железнодорожный вокзал играет важную роль в социально-экономическом развитии Восточного Казахстана, обеспечивая транспортную доступность и связывая ВКО с другими регионами страны. Модернизация вокзала позволит обеспечить более комфортные условия для пассажиров, повысить качество их обслуживания и адаптировать инфраструктуру к растущему пассажиропотоку.

В рамках одной программы мы модернизировали пять вокзалов, и сегодня завершаем этот этап открытием обновленного Өскемен-1.

Это главный железнодорожный вокзал областного центра, через который ежедневно проходят тысячи пассажиров. Важно, чтобы они получали современный и комфортный сервис", – подчеркнул глава Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Проект реализован АО "НК "Қазақстан темір жолы" при поддержке правительства Республики Казахстан, АО "Самрук-Қазына", Министерства транспорта и акимата Восточно-Казахстанской области.