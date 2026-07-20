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События

Новым главой КТЖ назначен Елжас Отыншиев

Елжас Отыншиев, глава КТЖ, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 09:17 Фото: пресс-служба АО "Самрук-Қазына"
20 июля 2026 года решением правления АО "Самрук-Қазына" Елжас Отыншиев назначен на должность председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", сообщает Zakon.kz.

Елжас Отыншиев окончил бакалавриат и магистратуру Московского физико-технического института по специальности "Общая и прикладная физика".

Известно, что трудовую деятельность начал в 2007 году консультантом департамента оценки бизнеса и сопровождения сделок в московском офисе Ernst & Young.

С 2009 по 2019 год работал в АО "Самрук-Қазына" и его дочерних компаниях.

В 2021-2023 годах работал на руководящих позициях в KIDF, где курировал управление инвестиционным портфелем.

С апреля 2023 года по настоящее время занимал должность Управляющего директора по стратегии и управлению активами – члена правления АО "Самрук-Қазына". В этой должности отвечал за управление портфельными компаниями Фонда в нефтегазовом, железнодорожном, горнорудном и других секторах.

С февраля 2024 года является членом Совета директоров АО "НК "Қазақстан темір жолы".

В 2023 году награжден государственной наградой Республики Казахстан – медалью "Ерен еңбегі үшін".

8 июля стало известно, что Талгат Алдыбергенов покинул пост председателя правления. Позднее исполняющим обязанности стал Бауыржан Урынбасаров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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