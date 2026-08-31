Где рождается казахстанский стейк

В животноводстве деньги приходится вкладывать в то, чего еще нет: в стадо, которое предстоит вырастить, кормовую базу и мощности, загрузка которых появится через несколько лет. Здесь хорошо видно, что происходит с льготным кредитом после его выдачи бизнесу.

В 2010 году из США в Акмолинскую область завезли племенной скот Angus и Hereford. Вокруг него создали репродуктор, кормовую базу, откормочную площадку и мясопереработку.

В 2010-2013 годах при участии Аграрной кредитной корпорации, являющейся дочерней организацией Холдинга "Байтерек", реализовали два проекта: репродуктор на 4500 голов за около 6 млрд тенге и откормочную площадку на 5 тыс. голов за 1,4 млрд. Позже ее мощность увеличили до 13 тыс. голов, мясопереработки – с 15 до 50 голов в сутки. По оценке гендиректора KazBeef Азамата Орумбаева, Kusto Group вложила около 90-100 млн долларов.

Но цифра инвестиций мало о чем говорит. В животноводстве капитал надолго остается внутри производства: нужно вырастить стадо, обеспечить его кормами, провести откорм, убой, обвалку и ветеринарный контроль. При мировой рентабельности 8-10% в Казахстане добавляются климатические и эпизоотические риски.

Фото: Kazbeef

"Без доступного финансирования отрасль может получить не замедление, а регресс", – говорит Орумбаев.

KazBeef использовал программу "Сыбага", сейчас – финансирование по "Кең дала". Компания сама выращивает корма, полный цикл включает откорм, переработку, упаковку и логистику.

Вертикальная интеграция позволяет контролировать путь продукта от генетики и кормов до переработки и обеспечивать стабильное качество. Поэтому качество казахстанского стейка начинается уже в поле.

"Сильная генетика не даст результата без качественного кормления и правильных условий содержания, и наоборот".

Главная проблема отрасли остается нерешенной: казахстанской говядине не хватает широкого внешнего рынка. Около 90% экспорта приходится на Узбекистан. KazBeef рассчитывает на Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Японию и Южную Корею. Интерес есть даже у ресторанов Лондона, но нужны открытые рынки и ветсертификаты. По оценке Орумбаева, 20-30 открытых рынков позволят спросу стимулировать рост отрасли и снижать потребность в господдержке.

Фото: Kazbeef

Сегодня KazBeef использует точное земледелие, дроны, Telus Agriculture, ИИ и ветеринарную профилактику. На мясокомбинате приборы оценивают мраморность, а разделка ведется по стандарту NAMP.

История KazBeef – пример того, как сотрудничество государства и бизнеса дает синергетический эффект и закладывает фундамент развития страны.

Материал предоставлен Аграрной кредитной корпорацией.