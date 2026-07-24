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Мир

В Колумбии женщина умерла во время пластической операции, на которую семья копила годами

Похудела на 30 килограммов ради операции, но не пережила ее, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 00:43 Фото: magnific.com
В Колумбии 31-летняя женщина умерла во время пластической операции, на которую семья копила деньги несколько лет, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Need to Know, Сара Милена Эчеверрия Альсендра готовилась к липосакции и увеличению груди около пяти месяцев. По рекомендации хирурга она похудела более чем на 30 килограммов, прошла необходимые обследования и получила допуск к операции.

Процедура должна была пройти в одной из эстетических клиник города Барранкилья. Однако спустя чуть более двух часов после начала операции родственникам сообщили, что пациентка скончалась. Муж погибшей утверждает, что до вмешательства женщина была здорова, а результаты всех предоперационных анализов не вызывали опасений.

Семья заявила, что до сих пор не получила четкого объяснения причин трагедии. Отец женщины также выразил сомнения в официальной версии произошедшего, отметив, что родственникам сообщили о сердечном приступе до начала операции, однако, по его словам, после осмотра тела стало понятно, что хирургическое вмешательство уже проводилось.

Правоохранительные органы начали расследование. Следователям предстоит установить, стала ли смерть следствием непредвиденного медицинского осложнения или возможной врачебной ошибки. Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что причиной обычного зуда в глазах оказались клещи.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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