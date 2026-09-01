В Алматинской области стоматолог присвоил более 65 млн из ОСМС

Прокуратура Алматинской области выявила схему незаконного получения средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). В результате за фиктивные медицинские услуги из Фонда социального медицинского страхования было выплачено 65,9 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Проверка показала, что директор двух частных стоматологических клиник использовал персональные данные пациентов и вносил в медицинскую информационную систему недостоверные сведения.

"В документах указывалось, что детям с врожденными патологиями якобы оказывались ортодонтические услуги. На основании этих данных клиники получали выплаты из средств ФСМС, хотя фактически указанные услуги не оказывались", – говорится в публикации надзорного органа за вторник, 1 сентября 2026 года.

В итоге по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК.

Суд города Конаева признал виновное лицо осужденным.

Причиненный государству ущерб в размере 65,9 млн тенге возмещен в полном объеме.

К сожалению, этот случай не единственный – ранее уже выявлялись подобные схемы. Так, 3 августа масштабные махинации с ОСМС на миллиарды раскрыли в Казахстане. Об этом можно прочитать по этой ссылке.