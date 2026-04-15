Общество

Один стоматолог лечил десятки людей одновременно: выявлены приписки по ОСМС на сотни миллионов

Стоматолог, стоматология, стоматологическая клиника, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 10:45 Фото: pexels
Государственные и частные медицинские организации проверили прокуроры в Туркестанской области и выявили факты незаконного получения и траты средств в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа, также установлены случаи некачественного оказания консультационно-диагностических услуг, в том числе без лицензий.

Так, в одной из частных клиник области без разрешительных документов оказали более 28 тысяч консультаций "офтальмолога", "гастроэнтеролога", "аллерголога", "уролога", "психиатра", "гематолога", "генетика", "сосудистого хирурга", "нейрохирурга", нефролога", "инфекциониста", "невропатолога", "эндокринолога", "хирурга", "кардиолога", "фтизиатра", "рентгенолога", "ревматолога", "онколога" на сумму 91 млн тенге.

"Материалы по данному факту зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 214 Уголовного кодекса, расследование проведено территориальным Департаментом экономических расследований. По результатам расследования дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба полностью", – сообщили в прокуратуре 15 апреля 2026 года.

Кроме того, выявлены приписки стоматологических услуг на 203 млн тенге.

Две аффилированные клиники, формально оформив у себя трех врачей, внесли в электронную систему оплаты фиктивные 40 тысяч стоматологических услуг беременным женщинам и детям.

Проверки установили случаи, когда один и тот же стоматолог в один день "оказывал" услуги нескольким десяткам пациентов одновременно в разных клиниках.

Встречные проверки и опросы пациентов подтвердили фиктивность этих данных.

По указанным фактам специальные прокуроры провели досудебное расследование по статье 190 УК РК, материалы направлены в суд.

В Алматинской области ранее стоматолога заподозрили в мошенничестве при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Ирина Капитанова
Бесплатное получение медуслуг в частной клинике по ОСМС: все, что нужно знать казахстанцам
10:36, 05 декабря 2025
10:36, 05 декабря 2025
Бесплатное получение медуслуг в частной клинике по ОСМС: все, что нужно знать казахстанцам
Казахстанцам напомнили, как быстро проверить статус в ОСМС
16:51, 06 февраля 2025
16:51, 06 февраля 2025
Казахстанцам напомнили, как быстро проверить статус в ОСМС
Кому доступны стоматологические услуги в рамках ОСМС
10:02, 12 марта 2026
10:02, 12 марта 2026
Кому доступны стоматологические услуги в рамках ОСМС
