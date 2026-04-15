Один стоматолог лечил десятки людей одновременно: выявлены приписки по ОСМС на сотни миллионов

Государственные и частные медицинские организации проверили прокуроры в Туркестанской области и выявили факты незаконного получения и траты средств в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа, также установлены случаи некачественного оказания консультационно-диагностических услуг, в том числе без лицензий.

Так, в одной из частных клиник области без разрешительных документов оказали более 28 тысяч консультаций "офтальмолога", "гастроэнтеролога", "аллерголога", "уролога", "психиатра", "гематолога", "генетика", "сосудистого хирурга", "нейрохирурга", нефролога", "инфекциониста", "невропатолога", "эндокринолога", "хирурга", "кардиолога", "фтизиатра", "рентгенолога", "ревматолога", "онколога" на сумму 91 млн тенге.

"Материалы по данному факту зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 214 Уголовного кодекса, расследование проведено территориальным Департаментом экономических расследований. По результатам расследования дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба полностью", – сообщили в прокуратуре 15 апреля 2026 года.

Кроме того, выявлены приписки стоматологических услуг на 203 млн тенге.

Две аффилированные клиники, формально оформив у себя трех врачей, внесли в электронную систему оплаты фиктивные 40 тысяч стоматологических услуг беременным женщинам и детям.

Проверки установили случаи, когда один и тот же стоматолог в один день "оказывал" услуги нескольким десяткам пациентов одновременно в разных клиниках.

Встречные проверки и опросы пациентов подтвердили фиктивность этих данных.

По указанным фактам специальные прокуроры провели досудебное расследование по статье 190 УК РК, материалы направлены в суд.

