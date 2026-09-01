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События

В области Ұлытау открылась новая школа на 80 мест, построенная за счет возвращенных активов

новая школа, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:38 Фото: акимат области Ұлытау
В День знаний в селе Манадыр Жанааркинского района состоялось торжественное открытие новой школы на 80 мест. Новое учебное заведение построено за счет средств, возвращенных государству в рамках Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

В современной школе созданы все необходимые условия для получения учащимися качественного образования и всестороннего развития. В школе оборудованы 18 учебных кабинетов, кабинет робототехники, спортивный зал, а также баскетбольная и футбольная площадки.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким области Ұлытау Есет Байкен, прокурор области Жасулан Еламанов и председатель областного маслихата Бауыржан Шингисов.

"В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и при поддержке правительства за счет средств специального государственного фонда, созданного по инициативе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в регионах реализуются проекты по строительству социальных и инфраструктурных объектов.

В область Ұлытау из указанного фонда выделено более 20 млрд тенге. За счет этих средств ведется строительство более 17 объектов, 12 из которых планируется завершить и ввести в эксплуатацию до конца текущего года", – отметил аким области.

Сегодня в области Ұлытау функционируют 86 школ, в которых обучается 41 671 учащийся. В настоящее время все образовательные учреждения региона начали новый учебный год, обеспечив необходимый уровень готовности.

Отметим, что на строительство новой школы в станции Манадыр из средств специального государственного фонда было выделено 1,2 млрд тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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