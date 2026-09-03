От умных счетчиков сегодня до умных городов завтра: Beeline первым запустил сеть интернета вещей по Казахстану

Beeline Казахстан первым в Центральной Азии развернул коммерческую сеть NB-IoT на всей зоне своего покрытия. Что это означает для государства, бизнеса и рядового потребителя услуг, – в материале Zakon.kz.

Каждый день мы потребляем ресурсы – газ, тепло, воду, электричество. И весь этот процесс требует учета, который до сих пор во многих случаях ведется вручную. А там, где в дело вступает человек, накапливаются системные слабые места: показания переносятся из одного источника в другой с риском ошибок и опечаток, данные собираются с задержкой, а если счетчик оказался недоступен в нужный момент, информация просто выпадает из отчета и становится неполной. В результате коммунальные предприятия несут дополнительные издержки на исправление неточностей и повторные проверки, а рядовой потребитель рискует получить счет, который не отражает его реальное потребление.

Решение

NB-IoT (NarrowBand Internet of Things – узкополосный интернет вещей) – это стандарт сотовой связи для умных устройств. Он нужен, чтобы датчики и счетчики передавали небольшие порции данных через обычные мобильные сети при очень малом расходе энергии.

Фото: Beeline Казахстан

Проще говоря, благодаря этой технологии приборы учета могут оперативно и своевременно передавать актуальную информацию, обеспечивая всем заинтересованным сторонам сразу и автоматизацию процесса, и большую точность по сравнению со снятием показаний контролерами.

Что получает государство

Согласно Приказу министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 3 марта 2026 года, на территории Республики Казахстан базовой технологией беспроводной передачи данных для приборов учета воды устанавливается технология NB-IoT.

Для государства NB-IoT – возможность масштабировать автоматизированный учет коммунальных ресурсов на большое количество приборов по всей территории страны.

Также оно может рассчитывать на:

○ Прозрачный учет: данные поступают автоматически и могут использоваться для контроля потребления и потерь;

○ Снижение человеческого фактора: меньше операций зависит от ручного снятия и передачи показаний;

○ Сокращение операционных расходов: автоматизация позволяет уменьшить объем ручной работы и выездных проверок;

○ Длительную автономную работу счетчиков: низкое энергопотребление позволяет счетчикам работать без замены элементов питания в течение нескольких лет;

○ Снижение коммерческих и технических потерь: регулярный сбор данных позволяет выявлять аномалии потребления, возможные утечки, вмешательство в работу приборов и другие отклонения;

○ Масштабирование: решения можно распространять на большие территории, используя существующую мобильную инфраструктуру, вместо строительства отдельной сети для каждого проекта.

То есть в ближайшей перспективе NB-IoT может стать частью единой цифровой инфраструктуры учета коммунальных ресурсов – от отдельных домов и предприятий до масштабных городских и региональных систем.

Фото: Beeline Казахстан