От умных счетчиков сегодня до умных городов завтра: Beeline первым запустил сеть интернета вещей по Казахстану
Каждый день мы потребляем ресурсы – газ, тепло, воду, электричество. И весь этот процесс требует учета, который до сих пор во многих случаях ведется вручную. А там, где в дело вступает человек, накапливаются системные слабые места: показания переносятся из одного источника в другой с риском ошибок и опечаток, данные собираются с задержкой, а если счетчик оказался недоступен в нужный момент, информация просто выпадает из отчета и становится неполной. В результате коммунальные предприятия несут дополнительные издержки на исправление неточностей и повторные проверки, а рядовой потребитель рискует получить счет, который не отражает его реальное потребление.
Решение
NB-IoT (NarrowBand Internet of Things – узкополосный интернет вещей) – это стандарт сотовой связи для умных устройств. Он нужен, чтобы датчики и счетчики передавали небольшие порции данных через обычные мобильные сети при очень малом расходе энергии.
Фото: Beeline Казахстан
Проще говоря, благодаря этой технологии приборы учета могут оперативно и своевременно передавать актуальную информацию, обеспечивая всем заинтересованным сторонам сразу и автоматизацию процесса, и большую точность по сравнению со снятием показаний контролерами.
Что получает государство
Согласно Приказу министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 3 марта 2026 года, на территории Республики Казахстан базовой технологией беспроводной передачи данных для приборов учета воды устанавливается технология NB-IoT.
Для государства NB-IoT – возможность масштабировать автоматизированный учет коммунальных ресурсов на большое количество приборов по всей территории страны.
Также оно может рассчитывать на:
○ Прозрачный учет: данные поступают автоматически и могут использоваться для контроля потребления и потерь;
○ Снижение человеческого фактора: меньше операций зависит от ручного снятия и передачи показаний;
○ Сокращение операционных расходов: автоматизация позволяет уменьшить объем ручной работы и выездных проверок;
○ Длительную автономную работу счетчиков: низкое энергопотребление позволяет счетчикам работать без замены элементов питания в течение нескольких лет;
○ Снижение коммерческих и технических потерь: регулярный сбор данных позволяет выявлять аномалии потребления, возможные утечки, вмешательство в работу приборов и другие отклонения;
○ Масштабирование: решения можно распространять на большие территории, используя существующую мобильную инфраструктуру, вместо строительства отдельной сети для каждого проекта.
То есть в ближайшей перспективе NB-IoT может стать частью единой цифровой инфраструктуры учета коммунальных ресурсов – от отдельных домов и предприятий до масштабных городских и региональных систем.
"Мы видим NB-IoT не просто как технологию для передачи показаний счетчиков. Это инфраструктура, которая может стать основой для масштабной цифровизации ресурсов и городских сервисов. Сеть NB-IoT уже развернута на инфраструктуре Beeline по всей стране, поэтому государству и бизнесу не нужно создавать отдельную инфраструктуру для каждого нового сценария – решения можно масштабировать на базе уже работающей сети и проверенной технологии", – говорит Рауан Кабдрахимов, СЕО Enterprise Co (входит в холдинг Beeline Казахстан).
Что получает бизнес и коммунальные компании
Для поставщиков услуг эффект наиболее очевиден – снижается необходимость в регулярных выездах контролеров для снятия показаний, а данные становятся доступными для постоянного анализа. Водоканал, например, может ежедневно отслеживать динамику потребления, сопоставлять объем поданной воды с показаниями приборов учета и оперативнее выявлять расхождения, утечки и другие проблемы.
Если разложить по пунктам, коммунальные компании получают:
- автоматизацию процессов;
- ощутимую оптимизацию расходов в свете снижения количества выездов на объекты и ручного труда в целом;
- более точный учет потребления ресурса;
- оперативное выявление аварий и утечек;
- более точный учет потребления и начислений;
- возможность удаленного мониторинга и управления устройствами;
- более удобную работу с инфраструктурой, которая может состоять из миллионов счетчиков.
Вдобавок коммунальные компании имеют возможность исключить инвестиции в строительство инфраструктуры для своих смарт-приборов. Beeline Казахстан располагает готовым "фундаментом" – предприятие вольно возвести на нем полноценное "сооружение", подходящее для решения его задач.
Что получает потребитель
Автоматическая передача показаний позволяет рассчитывать начисления на основе фактического потребления, без необходимости вручную снимать и передавать показания. Снижается количество ошибок, связанных с ручным снятием и передачей показаний. Открывается доступ к получению информации и уведомлений в онлайн-режиме.
Вдобавок, рассчитывают в Beeline, в перспективе потребитель будет использовать полученные данные для более эффективного расхода воды, газа, электричества и тепла.
"Умные технологии меняют сам подход к потреблению коммунальных услуг: человек получает возможность видеть, сколько воды, газа, тепла или электроэнергии он действительно потребляет, и лучше управлять этими ресурсами. При этом NB-IoT открывает возможности не только для передачи данных, но и для удаленного управления подключенными устройствами. Например, при обнаружении протечки систему можно настроить так, чтобы вода автоматически перекрывалась. И это только один из сценариев – в будущем такие решения могут использоваться в самых разных городских сервисах", – продолжает СЕО Enterprise Co.
Почему именно NB-IoT
Среди преимуществ такого стандарта связи называют:
○ Малый расход энергии. Срок службы батареи устройства без подзарядки может достигать 8-10 лет за счет высокой энергоэффективности;
○ "Пробивной" сигнал, способный проникнуть даже через толстые стены подвалов, где обычно и устанавливают счетчики;
○ Относительно низкую цену на фоне использования уже готовой инфраструктуры и передачи малых объемов информации;
○ Опять же, способность работать на базовых станциях оператора, что исключает необходимость возведения дополнительных станций;
○ Возможность подключить несколько десятков тысяч устройств на одну "соту";
○ Работу в лицензируемом частотном диапазоне оператора. Это позволяет снижать риск неконтролируемых помех и обеспечивать предсказуемое качество передачи данных;
○ Эксплуатацию сети на уровне национального оператора связи: централизованный мониторинг, техническую поддержку, резервирование инфраструктуры и единые стандарты качества по всей стране;
○ Единый уровень эксплуатации и поддержки по всей территории республики.
Примеры успешной реализации в Казахстане
Работа по внедрению международного стандарта 3GPP (консорциум организаций, который создает единые технические спецификации и стандарты для мобильной связи. – Прим. авт.) для массового интернета вещей в Казахстане ведется с 2017-го – тогда Beeline первым в республике протестировал его на умных счетчиках газа, электроэнергии, холодной и горячей воды.
На сегодняшний день NB-IoT активирован на всей LTE-сети Beeline в Казахстане. Его активно использует целый ряд известных казахстанских компаний.
QazaqGaz Aimaq – один из первых партнеров Beeline – изначально ставил перед собой следующие цели:
- отказаться от регулярного обхода контролерами;
- получать показания дистанционно;
- оперативно выявлять аварийные ситуации;
- снизить потери газа;
- повысить прозрачность расчетов между поставщиком и потребителем.
Фактически Beeline предоставил телекоммуникационную основу для работы будущей системы интеллектуального учета газа.
В 2018 году сторонами был заключен меморандум о внедрении умных газовых счетчиков, проект анонсировали в Костанае. В 2019-м успешно реализован пилотный проект в Костанайской области – первые приборы начали передавать данные через NB-IoT. Сеть активно используется для дистанционной передачи показаний газовых счетчиков с 2020 года. По состоянию на текущий год более 106 тыс. умных счетчиков функционируют в Шымкенте, Талдыкоргане, Таразе, Караганде и Астане.
Как итог – снижение операционных расходов, уменьшение человеческих ошибок, отсутствие "забытых" показаний, более точный баланс газа и появление цифрового сервиса для абонентов.
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" сотрудничает с Beeline с 2022 года. Компания установила более 30 тысяч счетчиков воды, работающих через NB-IoT, с различными функциями удаленного управления.
Эффект – точные данные, онлайн-мониторинг, меньше ручного съема, выявление несанкционированных подключений.
"Мы начали внедрение NB-IoT с ЖКХ не случайно: именно в газоснабжении, энергетике, тепло- и водоснабжении особенно востребована цифровизация учета и управления ресурсами. Для коммунальных компаний важно не только получать показания дистанционно, но и иметь надежный канал передачи данных, который позволяет работать с большим количеством устройств и в перспективе удаленно управлять оборудованием. NB-IoT позволяет объединить эти задачи на одной технологической основе – автоматизировать учет, сократить операционные расходы и быстрее реагировать на возникающие проблемы", – сказал Рауан Кабдрахимов.
Надо понимать, что сферой ЖКХ область применения NB-IoT, разумеется, не ограничится. При этом уже сегодня технология используется и в других направлениях внутри самой отрасли – от автоматизации учета воды и тепла до решений для газоснабжения.
В ближайшем будущем, как отмечают в Beeline, NB-IoT может стать частью инфраструктуры умных городов и использоваться в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и экологическом мониторинге.
А наличие уже развернутой по всей стране сети Beeline создает основу для масштабирования таких решений – без строительства отдельной инфраструктуры под каждый новый проект.