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Общество

Где в Казахстане первыми запустят аэротакси и появятся воздушные "остановки"

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 12:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Проектный менеджер Alatau Advanced Air Group (AAAG) Данияр Утеулин 24 июля 2026 года на демонстрации аэротакси в Астане рассказал, в каких городах Казахстана первыми запустят коммерческие полеты и почему столице придется подождать, передает корреспондент Zakon.kz.

Поскольку ранее уже сообщалось о планах запуска аэротакси в Астане, Алматы и Алатау, журналисты спросили, какой из этих городов первым примет коммерческие рейсы.

"Сейчас на первом этапе мы планируем запуск в Алатау и Алматы. В Астане это будет в будущем. Конкретных сроков назвать не могу, потому что это зависит от большого количества факторов. В Алатау реализовать проект позволяет законодательство – там мы начнем и будем постепенно расширяться", – ответил Данияр Утеулин.

Представители СМИ также уточнили, где будут располагаться воздушные "остановки" – вертопорты.

"По Астане пока не могу назвать ни одной конкретной точки. Мы должны сначала протестировать все процедуры в Алатау. Вертипорты могут быть локализованы в нескольких местах. В Алматы мы ведем переговоры с акиматом города по выбору площадок. Планируем построить вертипорты в аэропорту и в нескольких точках города. Рассматриваются район финансового центра, район первого президента и Медеу. В дальнейшем планируем расширяться и на областные направления – курортные и другие живописные места, куда можно будет быстрее добраться по воздуху, чем на автомобиле", – сказал спикер.

Ранее в Астане продемонстрировали полет аэротакси. Также стало известно, когда в Казахстане планируют запустить первые коммерческие полеты и от чего зависят сроки реализации проекта.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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