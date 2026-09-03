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События

Павлодарская интеллигенция обсудила книгу президента Токаева "Әділетті қоғамға – шыншыл сөз"

обсуждение книги Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 14:51 Фото: Акмарал Есимханова
В Доме дружбы состоялось обсуждение новой книги президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. За круглым столом собрались ученые, историки, деятели культуры и образования, общественные активисты Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Новый труд главы государства представляет собой содержательный сборник, посвященный современным общественно-политическим и социально-экономическим процессам в стране, актуальным задачам, стоящим перед обществом, и важным вопросам, связанным с будущим государства.

Как подчеркнула заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова, книга позволяет глубже понять современный этап развития страны и новые задачи, стоящие перед государством и обществом.

"Уже в самом названии книги заложен глубокий смысл. Формирование справедливого общества, открытый разговор о проблемах, объективная оценка происходящего и конкретные шаги для решения поставленных задач – все это сегодня является важными принципами государственного управления. В своем труде глава государства наряду с достижениями Казахстана за годы независимости открыто и объективно оценивает накопившиеся в обществе проблемы. Такой подход основан на ответственном отношении к будущему страны, необходимости дальнейшего развития государства и укрепления доверия общества", – отметила Айгуль Маликова.

Особое внимание в книге уделено вопросам формирования справедливого общества, укрепления принципов законности и порядка, сохранения национальной идентичности, развития образования и науки, поддержки культуры и духовных ценностей, цифровизации, формирования экологической культуры и повышения гражданской ответственности.

"Для Павлодарской области одним из главных приоритетов остается качественное выполнение поручений главы государства, повышение благосостояния населения, развитие экономики, решение социальных вопросов и формирование комфортной среды для жизни. Результаты нашей работы должны оцениваться не только статистическими показателями и отчетами на бумаге. В первую очередь они должны отражаться в повышении качества жизни людей, конкретном решении проблем граждан и укреплении доверия населения к государству. Как отмечает глава государства, будущее страны зависит от действий ответственных граждан, профессионального государственного аппарата и активного общества", – подчеркнула Айгуль Маликова.

В сборнике отражены размышления президента Казахстана о стратегических приоритетах развития страны и его подходы к модернизации общества. Автор особо отмечает необходимость повышения ответственности граждан перед государством и обществом, уважения к закону, честного труда, сохранения общественного согласия и стабильности, а также продвижения национальных ценностей.

обсуждение книги Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 14:51

Фото: Акмарал Есимханова

В ходе мероприятия участники познакомились с содержанием и общественной значимостью книги, а также обсудили актуальные вопросы, поднятые в ней. Своими мнениями поделились писатели, журналисты, представители сфер культуры, деятели интеллигенции и общественные активисты.

О книге высказался и член Союза писателей Казахстана Сайлау Байбосын.

"Книга состоит из 21 главы, и каждая из них затрагивает разные сферы жизни общества – от внешней политики и экономики до вопросов языка. Особенность этого труда в том, что здесь нет длинных статей: мысли изложены в форме афоризмов. Поэтому книга читается легко, и каждый сможет найти в ней что-то важное для себя. Президент пишет, что в основе государственной политики всегда должен находиться национальный интерес. Мы знаем, что значительную часть своей жизни глава государства посвятил дипломатии. Поэтому в книге отражены мысли не только президента, но и дипломата международного уровня, человека, имеющего большой опыт и глубокое понимание происходящих в мире процессов", – сказал Сайлау Байбосын.

В рамках обсуждения участники также обменялись мнениями по вопросам сохранения национальных ценностей, развития культуры и духовности, укрепления законности и порядка, а также формирования у молодого поколения ответственности за будущее страны.

Представители интеллигенции Павлодарской области сошлись во мнении, что книга будет особенно полезна молодому поколению. Именно молодежи предстоит определять дальнейшее развитие страны, поэтому важно, чтобы молодые граждане воспринимали судьбу Казахстана как свою собственную, чувствовали личную ответственность за его будущее и своим трудом вносили вклад в развитие государства.

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Акмарал Есимханова
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