Туркестанские артисты восхитили грузинских зрителей
Молодежный творческий коллектив, прибывший из Туркестана, представил на сцене Государственного профессионального драматического театра имени Ильи Чавчавадзе пластический спектакль "Абай. Қара сөз", поставленный по "Словам назидания" поэта и философа Абая Кунанбаева. На первом показе спектакля присутствовали заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, почетный консул Казахстана в городе Батуми Гиоргий Абашидзе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Грузии Риза Садык, руководитель департамента культуры Министерства культуры Грузии Нино Лосаберидзе, директор Батумского государственного драматического театра имени Ильи Чавчавадзе Коте Мзавия и представители сферы культуры.
Заместитель акима Туркестанской области отметил важность многовекового духовного сотрудничества и дружбы между Казахстаном и Грузией, а также выразил благодарность грузинскому народу за большое уважение к казахскому искусству.
Грузинские зрители с особым вниманием приняли спектакли в исполнении туркестанских театральных артистов и были ими восхищены. Они высоко оценили мастерство артистов, их труд по развитию культуры и искусства и выразили им свою признательность.
"Слова назидания" Абая Кунанбаева – это сборник размышлений, выдержавших испытание временем, которые даже спустя века не теряют своей значимости и посвящены глубокому и всестороннему изучению смысла и целей человеческой жизни. Пластический спектакль "Қара сөз", основанный на творчестве поэта, призывает к глубокому постижению смысла человеческого бытия. Пластический язык спектакля по-новому "озвучивает" глубокую философию Абая через движения человеческого тела, чувства и внутренние переживания. Каждое движение на сцене становится средством, которое напрямую доносит до сердца зрителя моменты метаний человека в поисках смысла жизни, его духовного падения и последующего возрождения. Таким образом, спектакль стремится передать назидательные мысли великого мыслителя на новом сценическом языке и показать мудрость Абая с новой стороны.
Режиссер спектакля – Мадина Муратпекова, композитор – Хамит Шангалиев.
Отметим, что в рамках гастролей 3 сентября состоится второй показ спектакля "Абай. Қара сөз". Пятидневные гастроли – это не только демонстрация искусства, но и шаг к дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами, развитию культуры и духовности.