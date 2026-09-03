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События

Туркестанские артисты восхитили грузинских зрителей

казахстанские артисты, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:30 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Артисты Туркестанского музыкально-драматического театра по специальному приглашению Грузии гастролируют в городе Батуми.

Молодежный творческий коллектив, прибывший из Туркестана, представил на сцене Государственного профессионального драматического театра имени Ильи Чавчавадзе пластический спектакль "Абай. Қара сөз", поставленный по "Словам назидания" поэта и философа Абая Кунанбаева. На первом показе спектакля присутствовали заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, почетный консул Казахстана в городе Батуми Гиоргий Абашидзе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Грузии Риза Садык, руководитель департамента культуры Министерства культуры Грузии Нино Лосаберидзе, директор Батумского государственного драматического театра имени Ильи Чавчавадзе Коте Мзавия и представители сферы культуры.

казахстанские артисты, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:30

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Заместитель акима Туркестанской области отметил важность многовекового духовного сотрудничества и дружбы между Казахстаном и Грузией, а также выразил благодарность грузинскому народу за большое уважение к казахскому искусству.

казахстанские артисты, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:30

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Грузинские зрители с особым вниманием приняли спектакли в исполнении туркестанских театральных артистов и были ими восхищены. Они высоко оценили мастерство артистов, их труд по развитию культуры и искусства и выразили им свою признательность.

картины, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:30

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Слова назидания" Абая Кунанбаева – это сборник размышлений, выдержавших испытание временем, которые даже спустя века не теряют своей значимости и посвящены глубокому и всестороннему изучению смысла и целей человеческой жизни. Пластический спектакль "Қара сөз", основанный на творчестве поэта, призывает к глубокому постижению смысла человеческого бытия. Пластический язык спектакля по-новому "озвучивает" глубокую философию Абая через движения человеческого тела, чувства и внутренние переживания. Каждое движение на сцене становится средством, которое напрямую доносит до сердца зрителя моменты метаний человека в поисках смысла жизни, его духовного падения и последующего возрождения. Таким образом, спектакль стремится передать назидательные мысли великого мыслителя на новом сценическом языке и показать мудрость Абая с новой стороны.

казахстанцы в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:30

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Режиссер спектакля – Мадина Муратпекова, композитор – Хамит Шангалиев.

Отметим, что в рамках гастролей 3 сентября состоится второй показ спектакля "Абай. Қара сөз". Пятидневные гастроли – это не только демонстрация искусства, но и шаг к дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами, развитию культуры и духовности.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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