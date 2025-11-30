Японских артистов массово отменяют в Китае

В Китае массово отменяют выступления японских артистов и музыкальных групп из-за ухудшения политической ситуации между странами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Киодо, в пятницу в Шанхае было прервано выступление Маки Оцуки, известной своим исполнением главной песни в мультфильме One piece. Внезапно погас свет, остановилось музыкальное сопровождение, а саму ее проводил со сцены сотрудник площадки. Она принимала участие в мероприятии по популяризации японских аниме BandaiNaco Entertainment Festival 2025.

Согласно данным издания, также было отменено выступление группы momoiro Clover Z.

Отмечается, что до этого с внезапной отменой выступлений столкнулись японская поп-звезда Аюми Хамасаки и джазовая исполнительница Хироми Уэхара. Также был отменен показ мультфильма и мюзикла.

Ранее сообщалось, что Китай усилил давление на Японию из-за заявлений о Тайване. Позже Китай приостановил прокат японских фильмов из-за дипломатического кризиса, который был вызвал заявлением премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване.