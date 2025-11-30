#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.53
592.43
6.53
Мир

Японских артистов массово отменяют в Китае

японских артистов массово отменяют в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 19:19 Фото: Instagram/maki0511
В Китае массово отменяют выступления японских артистов и музыкальных групп из-за ухудшения политической ситуации между странами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Киодо, в пятницу в Шанхае было прервано выступление Маки Оцуки, известной своим исполнением главной песни в мультфильме One piece. Внезапно погас свет, остановилось музыкальное сопровождение, а саму ее проводил со сцены сотрудник площадки. Она принимала участие в мероприятии по популяризации японских аниме BandaiNaco Entertainment Festival 2025.

Согласно данным издания, также было отменено выступление группы momoiro Clover Z.

Отмечается, что до этого с внезапной отменой выступлений столкнулись японская поп-звезда Аюми Хамасаки и джазовая исполнительница Хироми Уэхара. Также был отменен показ мультфильма и мюзикла.

Ранее сообщалось, что Китай усилил давление на Японию из-за заявлений о Тайване. Позже Китай приостановил прокат японских фильмов из-за дипломатического кризиса, который был вызвал заявлением премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Китай с 30 августа отменяет тестирование на COVID-19 для въезжающих
20:05, 28 августа 2023
Китай с 30 августа отменяет тестирование на COVID-19 для въезжающих
Китай запустит массовое производство летающих автомобилей в 2026 году
00:36, 09 марта 2025
Китай запустит массовое производство летающих автомобилей в 2026 году
Китай ввел запрет на японские морепродукты в связи с выбросом вод АЭС "Фукусима
15:32, 24 августа 2023
Китай ввел запрет на японские морепродукты в связи с выбросом вод АЭС "Фукусима
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: