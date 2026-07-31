Казахстанские туристы спасли тонущую собаку в Батуми: видео восхитило Сеть
Фото: pxhere
Казахстанцы, приехавшие на отдых в Грузию, незапланированно провели настоящую спасательную операцию. Жители Кульсары пришли на помощь собаке, попавшей в беду в Батуми, передает Zakon.kz.
В социальных сетях набрали популярность кадры с места событий. Судя по видео, животное унесло далеко в открытое море, и оно уже не способно было добраться до берега своими силами.
Заметив подплывающий катер, пес тут же направился к людям. Парни сразу заглушили двигатель, вытянули собаку из воды и успешно перевезли ее на сушу.
Ролик со спасением мгновенно распространился по пабликам и собрал сотни позитивных отзывов. Пользователи Сети от всей души благодарили неравнодушных казахстанцев:
- Бедная собака уже без сил была. Парни молодцы! Вы спасли жизнь живому существу!
- Молодцы!
- Ай красавчик!
- Лучшие.
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