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Общество

Казахстанские туристы спасли тонущую собаку в Батуми: видео восхитило Сеть

Бродячие животные, бездомные животные, бродячие собаки, бездомные собаки, бродячие псы, бродячая собака, бездомная собака, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 23:56 Фото: pxhere
Казахстанцы, приехавшие на отдых в Грузию, незапланированно провели настоящую спасательную операцию. Жители Кульсары пришли на помощь собаке, попавшей в беду в Батуми, передает Zakon.kz.

В социальных сетях набрали популярность кадры с места событий. Судя по видео, животное унесло далеко в открытое море, и оно уже не способно было добраться до берега своими силами.

Заметив подплывающий катер, пес тут же направился к людям. Парни сразу заглушили двигатель, вытянули собаку из воды и успешно перевезли ее на сушу.

Ролик со спасением мгновенно распространился по пабликам и собрал сотни позитивных отзывов. Пользователи Сети от всей души благодарили неравнодушных казахстанцев:

  • Бедная собака уже без сил была. Парни молодцы! Вы спасли жизнь живому существу!
  • Молодцы!
  • Ай красавчик!
  • Лучшие.

Днем ранее в Актобе пожарный вынес щенка из горящего склада.

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Канат Болысбек
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