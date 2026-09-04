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События

Фотограф из Уральска снял, как дикие кабаны переплывают реку

Кабаны, река, Уральск , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 18:39 Фото: Владимир Абдулов
Фотограф из Уральска снял семью диких кабанов: пять взрослых особей и два поросенка переплывали реку, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что фотограф Владимир Абдулов запечатлел в черте Уральска стадо диких кабанов, которые переплывали реку Деркул.

"Я часто хожу на реку делать снимки птиц и животных. Вдруг смотрю – плывут кабаны недалеко от остановки "Белая казарма". Успел сделать пару кадров: было пять взрослых особей и два поросенка. Они плыли со стороны крестьянского хозяйства".Владимир Абдулов
Кабаны, река, Уральск , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 18:39

Фото: Владимир Абдулов

Фотограф считает, что звери осваивают новые территории, так как в прежних местах обитания они полностью объели камыш и рогоз, и теперь ищут кормовую базу.

"Впервые я увидел их здесь месяц назад – они просто подходили к воде. А пару дней назад заметил переправу. Удивительно, что даже маленькие поросята отлично плавают".

До этого кабанов местные жители заметили на обрывистом берегу возле санатория "Ивушка".

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане мужчина получил разрешение на отстрел волка, однако незаконно застрелил дикого кабана.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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