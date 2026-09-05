Перемещение войск с 7 по 30 сентября: казахстанцев просят соблюдать спокойствие

Пресс-служба Министерства обороны (МО) Казахстана сегодня, 5 сентября 2026 года, выступила со срочным обращением к жителям страны, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев оповестили, что в период с 12 по 19 сентября на полигоне "Коктал" в области Жетысу запланировано проведение совместного учения ОДКБ "Рубеж-2026".

Далее в официальном сообщении идет пояснение.

"В рамках подготовки и проведения учения с 7 по 30 сентября на территории Алматинской и Жамбылской областей, а также области Жетысу осуществляется плановое передвижение военной техники и личного состава". Пресс-служба МО РК

Также сказано, что в ходе учения проводятся полевые занятия, в рамках которых отрабатываются вопросы перегруппировки войск, управления подразделениями и выполнения поставленных задач.

Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными планами боевой подготовки государств – членов ОДКБ. Учение "Рубеж" проводится на регулярной основе и поочередно на территориях государств – членов Организации.

"Просим граждан, представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять непроверенную информацию и руководствоваться сведениями, размещенными в официальных источниках". Пресс-служба МО РК

Кроме того, в Минобороны напомнили, что распространение заведомо ложной информации, а также публикация недостоверных сведений влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством РК.