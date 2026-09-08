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События

Без сдачи экзаменов и повторного обучения: Казахстан и Китай договорились о водительских правах

министры внутренних дел РК и КНР, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:13 Фото: МВД
В Китае достигнуты договоренности о мерах по совершенствованию уровня безопасности на Международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" и взаимному признанию водительских прав КНР и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

7 сентября 2026 года министр внутренних дел РК Ержан Саденов совершил рабочий визит в Пекин, где принял участие на встрече министров внутренних дел и общественной безопасности в формате "Центральная Азия – Китай".

"В рамках визита состоялась отдельная двусторонняя встреча Ержана Саденова с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном. Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-китайского сотрудничества в сфере безопасности и дальнейшие направления совместной работы", – сообщили 8 сентября в МВД.

Одним из важных итогов двусторонней встречи стало подписание Соглашения между правительством Казахстана и правительством Китайской Народной Республики об обеспечении режима безопасности и правопорядка на территории МЦПС "Хоргос".


"Подписанием документа завершена длительная совместная работа по формированию правовых механизмов обеспечения безопасности на территории МЦПС "Хоргос". Соглашение определяет порядок взаимодействия компетентных органов двух стран и позволит эффективнее предупреждать правонарушения, оперативно реагировать на возникающие угрозы и обеспечивать безопасность граждан на территории международного центра", – отметили в МВД.

Еще одним важным результатом двусторонних переговоров стала достигнутая договоренность о взаимном признании и обмене национальных водительских прав граждан Казахстана и Китая. Это позволит упростить соответствующие процедуры для граждан двух стран и создаст более удобные условия для взаимных поездок.

26 августа 2026 года появился проект постановления правительства РК "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений". В документе отмечалось, что реализация Соглашения позволит обеспечить возможность обмена водительских удостоверений без повторного прохождения обучения и сдачи экзаменов при соблюдении требований законодательства государства.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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